СМИ: в Москве введут QR-коды как пропуска для передвижения по городу

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В ближайшие дни власти Москвы собираются ввести спецпропуска, по которым можно будет покидать дома. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, объявления накануне о введении режима самоизоляции для всех москвичей. Эта идея может быть реализована в виде QR-кодов, пишут СМИ.

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на свой источник. Такие планы РБК подтвердил председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Накануне, объявляя о введении домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста, Собянин сказал, что уже в ближайшие дни после проведения "технических и организационных мероприятий" выходить из дома можно будет только при наличии "специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы".

Московский мэр назвал это умной системой контроля установленных правил перемещения граждан, которая должна заработать в течение ближайшей недели "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - сказано в заявлении на сайте Собянина.

Как будет работать эта умная система контроля, московский мэр не уточнил.

"Медуза" со ссылкой на источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, сообщила, что после регистрации на сайте mos.ru каждый житель города получит уникальный QR-код - эти коды будут пропусками для выхода из дома, их нужно будет предъявлять полиции по требованию.

То же самое сказал РБК глава общественной организации "Деловая Россия" Репик.

"Планируется выдача QR-кодов гражданам с четким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы. Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а что называется по факту, то это право им будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией", - сказал изданию Репик.

"Те, кто будет работать на удаленке, в их QR-коде не будет второй точки - места работы, но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин", - пояснил он.

Официально московские власти пока не сообщали, в какой форме будет реализовано введение пропусков для выхода из дома.

В воскресенье власти Москвы и Московской области синхронно объявили о новых ограничениях на передвижения, не употребляя при этом слова "карантин".

С 30 марта покидать квартиру можно будет только для похода в ближайший магазин или аптеку, поездок на работу ("если вы обязаны ходить на работу", как сформулировал Собянин), обращения за экстренной помощью.

В России, по официальным данным, заболели 1,5 тысячи человек, девять человек умерли. В среду российский президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, объяснив это необходимостью снизить скорость распространения инфекции.

"В мэрии были взбешены"

Как заявил Би-би-си источник, близкий к мэрии, изначально об ужесточении карантинных мер планировалось объявить в конце следующей недели, но все изменило поведение москвичей.

"В мэрии были взбешены, когда увидели по "России-24" ролики с гуляющими на шашлыках москвичами", - сказал собеседник Би-би-си.

Собянин мог не согласовать с президентом Владимиром Путиным решение о переводе москвичей на режим полной самоизоляции, рассказал Би-би-си близкий к мэрии источник.

"Решение было принято мэром единолично и внезапно, - подтвердил собеседник Би-би-си в столичном правительстве. - Мы готовились к ужесточению мер с середины-конца недели. В рамках города у мэра есть полномочия так действовать, он этим правом воспользовался".

Официального подтверждения этой информации нет. Русская служба Би-би-си отправила запрос пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой.

В Кремле поддержали введение в Москве новых ограничений. "Да", - сказал агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли оправданными и поддерживают ли в Кремле эти меры московских властей.