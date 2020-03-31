"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за ограничений по вывозу россиян. Как это выглядит в Нью-Йорке?

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Компания "Аэрофлот" в ночь на вторник сообщила, что из-за ограничений по вывозу россиян из других стран, введенным штабом по борьбе с коронавирусом, отменит несколько десятков рейсов, запланированных на период с 31 марта по 2 апреля. В Нью-Йорке застряли россияне.

"В связи с введенными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт Шереметьево (не более 500 человек в сутки), отменяются следующие рейсы", - говорится в сообщении авиакомпании. И далее идет перечисление: 31 марта, например, отменяется 15 рейсов в США, Европу и страны Азии и обратно. В этот день, согласно сообщению, "Аэрофлот" выполнит только три рейса.

Ранее в понедельник Росавиация заявила, что прилет граждан России в Москву будет выполняться в количестве не более 500 человек в сутки. Эти рейсы принимают в терминале F аэропорта Шереметьево. В регионах - не более 200 человек в сутки.

Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял в понедельник министр транспорта Евгений Дитрих. "Чтобы мы могли максимально полно с теми гражданами, которые прилетают, каждого внимательно и подробно отработать", - добавил министр.

Что происходит в Нью-Йорке

Из всех городов США "Аэрофлот" в связи с пандемией коронавируса сохранил только одно направление - Нью-Йорк.

Накануне, 30 марта, в нью-йоркском аэропорту JFK из-за отмены рейса "Аэрофлота" застряли около 100 россиян, собиравшихся вернуться на родину.

Как рассказала Русской службе Би-би-си одна из пассажирок отмененного рейса Юлия Яничева, большинство собиравшихся лететь в Москву приехали в Нью-Йорк из других городов США.

18 марта российский авиаперевозчик объявил о временной отмене рейсов в Майами, Лос-Анджелес и Вашингтон из-за эпидемии коронавируса, а число регулярных рейсов в Нью-Йорк сократил с двух до одного в день.

По словам Яничевой, утром 30 марта пассажиры получили смс-сообщение об отмене рейса. "Я летела из Лас-Вегаса, где потеряла работу и накануне вылета подписала договор о прекращении аренды квартиры, так что мне просто некуда было возвращаться", - посетовала она.

Как утверждают пассажиры отмененного рейса, представители "Аэрофлота" в аэропорту JFK в течении нескольких часов отказывались от объяснений, уточняя лишь, что будет отменен и следующий рейс, который должен был состояться 31 марта.

Яничева также утверждает, что ни один из телефонов, по которому пассажиры пытались связаться с "Аэрофлотом", не отвечал, и только после "продолжавшейся 13 часов осады" представитель авиакомпании сообщил, что полет отменен. Причиной он назвал то, что "Российская Федерация не дает разрешения на посадку в Шереметьево".

Корреспонденту Русской службы Би-би-си в США в понедельник также не удалось дозвониться ни на один из контактных телефонов "Аэрофлота" в Соединенных Штатах.

"Только после того, как мы смогли связаться с генеральным консульством [России], нам на одну ночь предоставили гостиницу, - рассказала Яничева. - Все мы приехали с разных концов страны, договоры аренды жилья у нас расторгнуты, работы нет и нам просто негде больше жить".

Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне написали открытое письмо, в качестве адресатов указав не только гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, но и президента России Владимира Путина. Авторы письма, опубликованного на сайте радио "Эхо Москвы", просят в кратчайшие сроки решить вопрос с их возвращением на родину, так как они находятся "в сильном очаге заражения вируса COVID-19".

Расставили приоритеты

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

В Россию вывозными рейсами будут доставлять в первую очередь тех, кто оказался там в этом году, а не живет постоянно, заявил накануне глава Росавиации Александр Нерадько.

"Коллегами из МИДа будут расставлены приоритеты. Первый приоритет заключается в том, что в первую очередь мы будем продолжать вывоз граждан, которые заехали в страну временного пребывания после 1 января 2020 года, - сказал Нерадько журналистам. - А те, кто давно находятся в стране пребывания - на постоянном месте жительства или имеют двойное, тройное гражданство и, в общем-то, не собирались выезжать таким экстренным образом в России, - то это будет следующий приоритет".