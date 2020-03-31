Правообладатель иллюстрации James Tye/UCL Image caption В Китае и Италии СИПАП используют для облегчения состояния пациентов с Covid-19

Инженеры Университетского колледжа Лондона и медики из больницы Университетского колледжа и команды "Формулы-1" "Мерседес" менее чем за неделю создали дыхательный аппарат для пациентов с коронавирусом. Чтобы подавать кислород пораженным легким, ему не требуется вентилятор.

Устройствам, обеспечивающим положительное постоянное давление в дыхательных путях (СИПАП), уже нашли применение в больницах, но их не хватает.

В Китае и Италии их используют для облегчения состояния пациентов с Covid-19.

40 аппаратов были переданы больнице Университетского колледжа Лондона и трем другим больницам британской столицы. Если они покажут себя с лучшей стороны, производитель двигателей для болидов "Формулы-1" Mercedes-AMG-HPP через неделю сможет производить до тысячи аппаратов в день.

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения уже одобрило их использование.

Вентиляторный консорциум

Между тем в Британии промышленные, технологические и инженерные компании объединились в консорциум, который займется производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для системы здравоохранения страны.

В консорциум, получивший название VentilatorChallengeUK, вошли такие гиганты, как Airbus, BAE Systems, Ford, Rolls-Royce и Siemens.

Предприятия получили заказ от государства на производство более 10 тыс. ИВЛ, хотя перед этим необходимо будет заручиться одобрением регулятора.

Ожидается, что производство начнется в ближайшие дни.

Глава компании High Value Manufacturing Catapult Дик Элси рассказал: "Консорциум объединил компании, которые относятся к числу самых новаторских в мире. Они работают с огромной решимостью и энергией для расширения производства столь нужных ИВЛ и борьбы с вирусом, от которого страдают люди во многих странах".

Быстрое воплощение

Профессор Ребекка Шипли из Университетского колледжа Лондона рассказала Би-би-си: "Обычно разработка медицинского устройства занимает годы, но мы справились за несколько дней, потому что мы взяли за основу простой существующий аппарат и позаимствовали использованные в нем технологии, чтобы была возможность производить его быстро и в больших масштабах".

Это означает, что специалисты разобрали уже созданное ранее незапатентованное устройство СИПАП, скопировали и улучшили его, приспособив к массовому производству.

Правообладатель иллюстрации James Tye/UCL Image caption Разработка аппарата заняла несколько дней

Согласно первичным данным из итальянской области Ломбардия, 50% пациентов, которых подключили к таким устройствам, не пришлось переводить на ИВЛ.

Консультант отделения интенсивной терапии больницы Университетского колледжа Мервин Сингер сказал: "СИПАП - промежуточное звено между простой кислородной маской и принудительным режимом ИВЛ, при котором пациент должен находиться под наркозом. Они помогут спасти человеческие жизни, потому что аппаратов ИВЛ не хватает, и их используют только для самых тяжелых пациентов".

Как действует СИПАП?

Он подает постоянный поток смешанных воздуха и кислорода в дыхательные пути пациента.

Это происходит под давлением, благодаря этому дыхательные пути не смыкаются, и в легкие поступает больше кислорода.

Правообладатель иллюстрации James Tye/UCL Image caption Аппарат СИПАП обеспечивает постоянное давление в дыхательных путях

Как следствие, для дыхания требуется меньше усилий, особенно в ситуации, когда из-за Covid-19 произошел коллапс легочных альвеол.

В отличие от обычной маски, в которую поступает кислород, СИПАП доставляет воздух и кислород под давлением, поэтому необходимо использовать маску, которая герметично прилегает к лицу пациента - на рот и нос, либо в виде прозрачного капюшона на голове.

Подобный метод, в отличие от ИВЛ, является менее инвазивным, и пациенту не требуется сильный наркоз, а также нет необходимости вводить интубационную трубку в его дыхательные пути.

Но преподаватель реаниматологии Оксфордского университета Дункан Янг осторожен в оценках: "Использование СИПАП-аппаратов на пациентах с заразными респираторными инфекциями вызывает вопросы, потому что в местах, где маска прилегает к лицу недостаточно герметично и появляется даже крошечный зазор, может произойти утечка секреции, которая может попасть на медперсонал".

Мервин Сингер утверждает, что если постоянно поддерживать герметичность маски или вовсе заменить ее на шлем, а медперсонал обеспечить нормальными индивидуальными средствами защиты, риск будет минимальным.

В больницах Ломбардии на СИПАП находится более 2 тыс. пациентов с Covid-19.

Правообладатель иллюстрации James Tye/UCL Image caption С этим аппаратом отбатает необходимость в использовании интубационнной трубки

Руководитель Mercedes-AMG High Performance Powertrains Энди Коуэлл сказал: "Люди, связанные с "Формулой-1", проявили себя с самой лучшей стороны, когда их попросили о помощи… для нас большая честь, что мы можем выделять ресурсы для Университетского колледжа Лондона, чтобы проект СИПАП выполнялся в соответствии с наивысшими стандартами и в минимальное время".

В разработке аппарата вместе с командой "Мерседес" также участвует небольшая компания Oxford Optronix, производящая мониторы уровня кислорода для аппаратов.