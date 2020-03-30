От запрета паниковать до полного карантина. Как менялось отношение Кадырова к коронавирусу

Media playback is unsupported on your device Рамзан Кадыров советует есть чеснок и не бояться коронавируса

Еще две с половиной недели назад глава Чечни Рамзан Кадыров называл ложью разговоры о коронавирусе, запрещал жителям региона паниковать и призывал их укреплять иммунитет при помощи лимона, меда и чеснока. Теперь же в Чечне введен один из самых жестких режимов карантина в России.

Русская служба Би-би-си вспомнила, как менялась риторика Рамзана Кадырова и как во вверенном ему регионе вводились все более и более жесткие карантинные меры.

Карантинные меры в Чечне. Хронология

11 марта. Кадыров выступает на совещании правительства Чечни и называет слухи о коронавирусе ложью. "Люди только об этом короновирусе и говорят. В WhatsApp, везде. Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус. Те, у кого есть здоровье, его перенесёт, те, у кого его нет, не перенесут. Чтобы укрепить иммунитет, смешивайте лимон с мёдом, пейте это и сидите. Ешьте чеснок. Кровь чистая будет".

16 марта. Жители республики начинают скупать продукты в магазинах региона и соседнего Дагестана. Поводом стало аудиосообщение, в котором человек с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова, говорит о необходимости закупаться продуктами и о том, что нужно будет сидеть дома: "Вы должны знать, что нужно сидеть дома и положить дома продукты. С запасом минимум на один месяц".

В тот же вечер Кадыров снова обращается к жителям Чечни с призывом успокоиться и называет тех, кто распространяет слухи о вирусе, шайтанами.

23 марта. Рамзан Кадыров выступает в парламенте Чечни и говорит о первом заболевшем. Его риторика кардинально меняется: "Человека, который создает эту проблему, если спросить меня, нужно забить до смерти. Забить".

27 февраля. Аэропорт Грозного не принимает пассажиров, не прописанных в Чечне. В регионе - три подтвержденных случая коронавируса.

28 марта. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявляет, что все, кто приехал в Чечню, откуда бы они ни были, будут отправлены на карантин на 14 дней вместе с семьями: "Есть такой закон. Для тех, кто его нарушил, предусмотрен большой штраф".

Информацию о том, что дороги между селами и городами закрывают, Даудов не подтвердил, но сказал, что ходить по улице просто так нельзя. "В других регионов такого нет, но так как наш правитель любит свой народ, на карантин сажают даже тех, кто приехал из другого региона", - заявил он.

В тот же день в социальных сетях распространяются видеозаписи, сделанные на посту между Чечней и Ингушетией. На одном из видео водитель проезжает мимо длинной пробки из легковых и грузовых автомобилей на въезде в Чечню. Перед пропускным пунктом стоит автобус, на улице стоят люди, автор видео комментирует: "На посту "Кавказ" автобус не впускают, нас высадили. Не приезжайте, никто не возвращайтесь [в Чечню]".

Кадыров выкладывает в соцсети "Инстаграм" видео, на котором он с соратниками отдыхает в горах и жарит шашлыки, там же выступают певцы.

29 марта. В соцсетях появляются видео и фото сотрудников силовых структур, вооруженных белыми палками. На одном из видео, сделанном в городе Шали, мужчина говорит: "У нас карантин. Тем, кто не понимает, сказали объяснить с помощью вот этих шлангов. В Шали тишина".

На видео, опубликованном на странице "Инстаграм" агентства "Грозный Информ", несколько десятков молодых людей собраны во дворе учреждения в Чечне. Перед ними выступает мулла и человек в военной форме. Мулла клянется Аллахом, что если люди не останутся дома, то их насильно заставят.

Мужчина в военной форме говорит: "Поймаем и посадим. Машину отберем. Но в данный момент мы призываем к изоляции".

По состоянию на 29 марта в Чечне зарегистрировано девять случаев заболевания. На карантине под наблюдением медицинских работников, находятся 824 человека, 16 человек - под наблюдением в обсерваторе. Сняты с карантина 102 гражданина.