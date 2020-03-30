Мэрия Москвы сообщила о режиме самоизоляции до 14 апреля. Потом дату удалили

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Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля. Информационные агентства сообщают, что эта дата появилась в телеграм-канале штаба. Однако сейчас она уже удалена.

Информагентства пока не исправляют свои сообщения о сроках действия режима самоизоляции в Москве. "Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для жителей столицы с 30 марта. Аналогичные меры введены на территории Московской области.

Как сообщил Собянин в воскресенье, в течение недели в столице будет развернута умная система контроля режима самоизоляции. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал он.

Как ожидается, в ближайшие дни выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в порядке, который должно установить правительство Москвы. Пока этот порядок не установлен, специальные пропуска для передвижения по городу не требуются, пояснили в оперштабе.

В сообщении, из которого впоследствии удалили дату, также объяснялось, что именно можно и что нельзя делать во время режима самоизоляции в Москве.

Что разрешено делать во время действия режима самоизоляциии:

Выносить мусор

Выгуливать домашних животных на расстоянии максимум 100 метров от дома

Ходить за продуктами в ближайший продуктовый магазин

Ходить в аптеку

Ездить на работу (если гражданин обязан на нее ходить)

Обращаться за экстренной медицинской помощью

Ездить в общественном и личном транспорте

Передвигаться на такси

Выезжать из города и въезжать в него

Что запрещено во время действия режима самоизоляции:

Выходить из дома побегать

Выходить без удостоверения личности

Гулять с ребенком в коляске

Заниматься спортом на спортивных площадках

Ездить к родственникам (даже на такси)

Москва сейчас лидирует а России по числу людей, у которых диагностирован коронавирус. На столицу приходится две трети всех подтвержденных случаев заболевания в России - 1226 из 1836.