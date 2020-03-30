Мэрия Москвы сообщила о режиме самоизоляции до 14 апреля. Потом дату удалили
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля. Информационные агентства сообщают, что эта дата появилась в телеграм-канале штаба. Однако сейчас она уже удалена.
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Информагентства пока не исправляют свои сообщения о сроках действия режима самоизоляции в Москве. "Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для жителей столицы с 30 марта. Аналогичные меры введены на территории Московской области.
Как сообщил Собянин в воскресенье, в течение недели в столице будет развернута умная система контроля режима самоизоляции. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал он.
Как ожидается, в ближайшие дни выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в порядке, который должно установить правительство Москвы. Пока этот порядок не установлен, специальные пропуска для передвижения по городу не требуются, пояснили в оперштабе.
В сообщении, из которого впоследствии удалили дату, также объяснялось, что именно можно и что нельзя делать во время режима самоизоляции в Москве.
Что разрешено делать во время действия режима самоизоляциии:
- Выносить мусор
- Выгуливать домашних животных на расстоянии максимум 100 метров от дома
- Ходить за продуктами в ближайший продуктовый магазин
- Ходить в аптеку
- Ездить на работу (если гражданин обязан на нее ходить)
- Обращаться за экстренной медицинской помощью
- Ездить в общественном и личном транспорте
- Передвигаться на такси
- Выезжать из города и въезжать в него
Что запрещено во время действия режима самоизоляции:
- Выходить из дома побегать
- Выходить без удостоверения личности
- Гулять с ребенком в коляске
- Заниматься спортом на спортивных площадках
- Ездить к родственникам (даже на такси)
Москва сейчас лидирует а России по числу людей, у которых диагностирован коронавирус. На столицу приходится две трети всех подтвержденных случаев заболевания в России - 1226 из 1836.