Мэрия Москвы сообщила о режиме самоизоляции до 14 апреля. Потом дату удалили

  • 30 марта 2020
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Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля. Информационные агентства сообщают, что эта дата появилась в телеграм-канале штаба. Однако сейчас она уже удалена.

Информагентства пока не исправляют свои сообщения о сроках действия режима самоизоляции в Москве. "Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для жителей столицы с 30 марта. Аналогичные меры введены на территории Московской области.

Как сообщил Собянин в воскресенье, в течение недели в столице будет развернута умная система контроля режима самоизоляции. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал он.

Как ожидается, в ближайшие дни выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в порядке, который должно установить правительство Москвы. Пока этот порядок не установлен, специальные пропуска для передвижения по городу не требуются, пояснили в оперштабе.

В сообщении, из которого впоследствии удалили дату, также объяснялось, что именно можно и что нельзя делать во время режима самоизоляции в Москве.

Что разрешено делать во время действия режима самоизоляциии:

  • Выносить мусор
  • Выгуливать домашних животных на расстоянии максимум 100 метров от дома
  • Ходить за продуктами в ближайший продуктовый магазин
  • Ходить в аптеку
  • Ездить на работу (если гражданин обязан на нее ходить)
  • Обращаться за экстренной медицинской помощью
  • Ездить в общественном и личном транспорте
  • Передвигаться на такси
  • Выезжать из города и въезжать в него

Что запрещено во время действия режима самоизоляции:

  • Выходить из дома побегать
  • Выходить без удостоверения личности
  • Гулять с ребенком в коляске
  • Заниматься спортом на спортивных площадках
  • Ездить к родственникам (даже на такси)

Москва сейчас лидирует а России по числу людей, у которых диагностирован коронавирус. На столицу приходится две трети всех подтвержденных случаев заболевания в России - 1226 из 1836.

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