"Свет в конце тоннеля" Олимпиада в Токио начнется в июле 2021 года
Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до восьмого августа, объявил исполнительный совет Международного олимпийского комитета.
Совет назначил новые даты после телефонной конференции в понедельник. Игры перенесены для того, чтобы защитить спортсменов и все мировое сообщество от распространения коронавируса, говорится в заявлении комитета.
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Олимпиада будет называться "Токио-2020" несмотря на то, что состоится только в 2021 году.
Все спортсмены, прошедшие квалификацию на игры 2020 года, сохранят ее, говорится в заявлении. Вместе с тем, в МОК отмечают, что процесс квалификации еще не завершен, но дополнительного года точно хватит, чтобы его закончить.
Паралимпийские игры, которые должны были начаться 25 августа, тоже перенесены на год - они пройдут с 25 августа по пятое сентября 2021 года.
"Темный тоннель"
"Я уверен, что вместе с оргкомитетом игр 2020 в Токио, городскими властями, правительством Японии и всеми участниками [организации игр] мы сможем справиться с этим беспрецедентным вызовом.
"Человечество сейчас будто в темном тоннеле. Олимпийские игры "Токио-2020" могут стать светом в конце тоннеля", - добавил Бах.
Приобретенные билеты на соревнования в рамках игр Токио-2020 будут действительны и в 2021 году. Даты подобраны таким образом, чтобы игры не совпадали с другими крупными спортивными мероприятиями, заявили в МОК.
О решении перенести олимпиаду сообщил 24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абе. Попросив МОК о переносе, он заявил, что игры пройдут "в полной форме" не позже лета 2011 года.
Ранее олимпийские комитеты нескольких стран, среди которых были Канада и Австралия, заявили, что их спортсмены не поедут на летнюю Олимпиаду, если она пройдет в этом году.