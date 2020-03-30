"Свет в конце тоннеля" Олимпиада в Токио начнется в июле 2021 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Часы, отсчитывающие дни до начала очередной Олимпиады, пришлось переставить.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до восьмого августа, объявил исполнительный совет Международного олимпийского комитета.

Совет назначил новые даты после телефонной конференции в понедельник. Игры перенесены для того, чтобы защитить спортсменов и все мировое сообщество от распространения коронавируса, говорится в заявлении комитета.

Олимпиада будет называться "Токио-2020" несмотря на то, что состоится только в 2021 году.

Все спортсмены, прошедшие квалификацию на игры 2020 года, сохранят ее, говорится в заявлении. Вместе с тем, в МОК отмечают, что процесс квалификации еще не завершен, но дополнительного года точно хватит, чтобы его закончить.

Паралимпийские игры, которые должны были начаться 25 августа, тоже перенесены на год - они пройдут с 25 августа по пятое сентября 2021 года.

"Темный тоннель"

"Я уверен, что вместе с оргкомитетом игр 2020 в Токио, городскими властями, правительством Японии и всеми участниками [организации игр] мы сможем справиться с этим беспрецедентным вызовом.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Заседание исполнительного совета МОК

"Человечество сейчас будто в темном тоннеле. Олимпийские игры "Токио-2020" могут стать светом в конце тоннеля", - добавил Бах.

Приобретенные билеты на соревнования в рамках игр Токио-2020 будут действительны и в 2021 году. Даты подобраны таким образом, чтобы игры не совпадали с другими крупными спортивными мероприятиями, заявили в МОК.

О решении перенести олимпиаду сообщил 24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абе. Попросив МОК о переносе, он заявил, что игры пройдут "в полной форме" не позже лета 2011 года.

Ранее олимпийские комитеты нескольких стран, среди которых были Канада и Австралия, заявили, что их спортсмены не поедут на летнюю Олимпиаду, если она пройдет в этом году.