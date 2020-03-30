Расширение НАТО на пустой площади. В блок вошла Северная Македония: новость в одном фото
Церемония окончательного приема Северной Македонии в НАТО - поднятие флага - прошла в понедельник на пустой площади перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и поверенный в делах Северной Македонии при НАТО Зоран Тодоров выступили с речами перед почти пустой площадью.
Обычно на таких церемониях присутствовали десятки или сотни официальных лиц и журналистов.
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