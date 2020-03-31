Весенний призыв в России перенесли, но не отменили. Почему нельзя от него отказаться?

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS

Российские власти не стали отменять призыв в армию. Он, согласно указу президента, начнется 1 апреля. Однако министерство обороны пояснило, что фактически призыв будет отложен до 20 мая.

В последние недели российские власти активно вводили меры по борьбе с коронавирусом. В Москве и ряде регионов на этой неделе начал действовать жесткий карантин: закрываются рестораны, торговые центры, фитнес-залы и театры.

На этом фоне 30 марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому призыв пройдет в плановые сроки - с 1 апреля по 15 июля.

День спустя, 31 марта, газета вооруженных сил России "Красная звезда" сообщила, что призыв отложили до 20 мая. Фактически власти обещают начать отправлять призывников к местам службы с опозданием более чем на полтора месяца.

Еще 20 марта на расширенной коллегии министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу пообещал, что большинство призывников будут призваны в мае-июне. На призывных пунктах они будут протестированы, а затем пройдут двухнедельный карантин в частях.

Заявления Шойгу на коллегии министерства обороны прошли почти незамеченными. Однако в регионах начали появляться сообщения о том, что призыв отложен, еще до публикации "Красной звезды".

Утром 31 марта несколько изданий в Мурманской области сообщили, что призыв в этом регионе отложат на две недели, однако в местной военной прокуратуре Би-би-си в час дня по московскому времени сказали, что на тот момент никакой информации об этом не поступало.

Правообладатель иллюстрации Marina Moldavskaya/TASS Image caption Дезинфекция в помещении военкомата в Екатеринбурге, 25 марта 2020 года

До официального смещения сроков группа московских муниципальных депутатов, например, обратилась в минувшие выходные к премьер-министру России Михаилу Мишустину с призывом принять целый пакет мер, включая отмену весеннего призыва.

На полную отмену призыва даже в условиях пандемии министерство обороны не пошло.

Почему призыв нельзя отменить?

Год назад, выступая на заседании в Совете Федерации, Сергей Шойгу сказал, что в российской армии число контрактников уже превысило 400 тысяч, а число призывников сократилось до 225 тысяч.

Тогда же министр рассказал, что часто в полках и бригадах формируется по два батальона, которые укомплектованы контрактниками, а третий - призывниками, пишет "Парламентская газета". При этом Шойгу настаивает на том, что призывники в боевых действиях не участвуют.

Российские военные эксперты, к которым Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием, сказали, что отменить призыв в России невозможно.

Независимый военный эксперт Илья Крамник рассказал, что перенести призыв, вернее, отложить его выполнение технически можно, но возникает проблема с теми, кто служит сейчас. В этом случае, возможно, придется задержать их демобилизацию.

Однако действия министерства обороны, приостановившего призыв, по словам эксперта, логичны.

Правообладатель иллюстрации Marina Moldavskaya/TASS

"Призыв - это в любом случае скопление людей, даже если исключить проводы родителями. Как мы теперь знаем, коронавирус активно работает и по молодому поколению, и по офицерам, а среди офицеров не все молодые. И риск получить вместо пополнения сразу несколько точек распространения заболевания, это риск неоправданный как минимум", - сказал он.

Правда, совсем отменять призыв, по словам Крамника, министерство обороны тоже не станет.

"Очень многие части, пусть не всегда боевые, хотя и боевые есть, в которых работоспособность построена на наличии призывного состава, который обеспечивает часть работ", - сказал он. По его словам, заменить призывников можно в лишь в немногих частях, где самых призывников немного. В таких частях можно просто будет увеличить нагрузку на контрактников или перераспределить обязанности.

Главный редактор издания "Арсенал отечества" Виктор Мураховский сказал, что без призывников существование множества учебных частей лишится смысла: "Учебные центры, учебные части будут стоять пустыми, техника, люди будут в бездеятельности".

При этом, по словам эксперта, призыв в определенном смысле даже пойдет на пользу тем, кто пойдет на срочную службу, поскольку состояние здоровья призывников будет проконтролировано. Они будут в том числе и проверены на коронавирус.