Госдума приняла "коронавирусный пакет" законов. Что изменится?

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Госдума приняла пакет законов, связанных с пандемией Covid-19. Депутаты готовы разрешить правительству устанавливать для граждан "правила поведения" без введения чрезвычайной ситуации, оказать поддержку бизнесу, а также усилить уголовное наказание за несоблюдение карантина и "фейки".

Режим ЧС

Законопроект №931192-7, который предоставляет правительству право на введение режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории России, был внесен в Госдуму самим же правительством 26 марта. Во вторник нижняя палата парламента одобрила его сразу в трех чтениях.

Правительство России получит право:

вводить режим ЧС в отдельных регионах или на территории всей России;

правительство сможет устанавливать обязательные для исполнения "правила поведения" граждан;

правительство будет координировать единую систему предупреждения и ликвидации ЧС;

перечень причин ЧС дополняется формулировкой "распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих";

в случае ЧС или "возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих", власти смогут ограничивать оптовую и даже розничную торговлю лекарствами, а также регулировать обращение с особо важными препаратами.

Что для бизнеса?

В пакете поправок, включенных в законопроект №931192-7, многие изменения касаются бизнеса, которому правительство и Кремль обещали помочь в кризис, вызванный в экономике коронавирусом.

Вот несколько мер:

закон вводит для субъектов малого и среднего предпринимательства мораторий на проведение проверок до 31 декабря;

физлицо или индивидуальный предприниматель, взявшие потребительский кредит или ипотеку до вступления в силу этого закона, смогут до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием предоставить льготный период обслуживания ссуды (для этого должны одновременно соблюдаться несколько условий)

также вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве во время ЧС, этот мораторий будет временно приостанавливать обязанность руководителей находящихся на грани банкротства компаний подавать в суд заявление об их несостоятельности;

смягчаются требования закона о госзакупках - заказчики (то есть власти) по соглашению сторон смогут изменять цены госконтрактов и сроки их исполнения (из-за пандемии бизнесмены, заключившие госконтракты, опасались оказаться банкротами или даже фигурантами уголовных дел);

будут списаны штрафы за неисполнение в 2020 году в связи с коронавирусом обязательств по заключенным контрактам;

кроме того, правительство до конца текущего года получит право совершать госзакупки у единственного поставщика в связи с ситуацией с коронавирусом;

также предусмотрен пакет помощи туристической отрасли.

Плюс УК: реальные сроки за нарушение карантина и "фейки"

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или создавшее угрозу для его распространения, вводится уголовная ответственность.

Закон устанавливает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, либо в случае умышленного создания угрозы массового заболевания людей, вводится штраф от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишение свободы до пяти лет.

Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет.

Вводится и уголовное наказание за недостоверные сообщения. Сейчас ежедневно власти рапортуют о задержании распространителей "фейков" о коронавирусе. Пока максимальное наказание за это - штраф. Депутаты решили заменить административную ответственность на уголовную.

Теперь УК РФ дополняется новой статьей 207.1 о введении наказания за "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения". Наказание - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей штрафа, либо обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

В УК вводится еще одна новая статья 207.2 - о наказании за "фейки", "повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека". Наказание - вплоть до лишения на свободы на срок до трех лет, штрафы - от 700 тысяч до 1,5 млн рублей (или обязательные или исправительные работы).