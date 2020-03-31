Коронавирус в мире: количество заразившихся приближается к миллиону

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В Испании за последние сутки скончалось почти 850 человек, зараженных коронавирусом. В США авиакомпания American Airlines требует 12 млрд долларов у правительства, а в Польше вводят строгий карантин.

Количество заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти. Растет и скорость распространения вируса - за последние три дня, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в мире заразилось 128 тысяч человек.

В середине февраля количество заразившихся в день исчислялось в среднем двумя-тремя тысячами. Если нынешняя динамика сохранится, количество заразившихся вирусом в мире превысит миллион до конца этой недели (во вторник их было 800 тысяч).

Смерти в Испании, ограничения в Польше

За минувшие сутки в в Испании вирус унес жизни 849 человек. Это очередной самый высокий показатель смертности в стране за весь период пандемии. Днем раньше, в понедельник, скончались 812 человек.

Испания некоторое время назад обогнала Китай по количеству зараженных. Показатель смертности от вируса в стране примерно такой же, как в Италии, где скончалось 11500 человек из 102 тысяч заразившихся.

Испанские медики говорили, что вспышка вируса в стране приближается к пику, после которого число заражений и смертей, как надеются специалисты, начнет падать.

Распространение вируса в Испании действительно замедлялось, однако в понедельник вснова выросло примерно на 8%. Рост подтвердила представитель координационного центра испанского минздрава Мария Хосе Сиерра.

В стране идет третья неделя строгого карантина. Власти закупают в других странах приборы для тестирования на коронавирус в стремлении увеличить количество проверяемых ежедневно до 50 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Stefano Mazzola/Awakening Image caption В Италии помянули минутой молчания 11 тысяч человек, скончавшихся в стране с начала пандемии

Министр здравоохранения Польши Матеуш Моравецкий во вторник объявил о строгих карантинных мерах. В стране будут закрыты парки, площади и другие общественные места. Гражданам не планируют запрещать выходить из дома, однако несовершеннолетним можно будет покидать дома только в сопровождении взрослых.

В стране до четверга должны закрыться все отели и хостелы. Кроме того, на рабочих места должен соблюдаться принцип социального дистанцирования. В Польше под этим понимается соблюдение дистанции в полтора метра между сотрудниками. Ответственность за это лежит на работодателях.

Новые карантинные правила будут введены в супермаркетах - численность очередей на кассах будет ограничена тремя людьми. Таким образом, если в супермаркете пять касс, то в торговом зале не может находиться больше 15 человек, передает агентство Франс пресс.

Количество скончавшихся в связи с вирусом в Германии во вторник достигло 600 человек. Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, только 31 из них было меньше 60 лет.

В Беларуси впервые скончался зараженный коронавирусом. На 76-м году жизни умер актёр Витебского драматического театра Виктор Дашкевич. В последние дни мужчина был подключен к аппарату ИВЛ, после того как его госпитализировали с симптомами пневмонии.

О первом случае заражения объявили в непризнанной республике Абхазия. Как сообщают российские СМИ, все дороги в Гальский район Абхазии, где коронавирус подтвердился у женщины во вторник, были перекрыты.

США: больше заражений, чем в любой другой стране

В Польше, по официальным данным, 2132 случая заражения и 31 смерть, связанная с коронавирусом.

В США - больше заражений, чем в любой другой стране. В Нью-Йорке спешно возводят полевые госпитали. В понедельник в Гудзон зашел плавучий госпиталь ВМС США USS Comfort. Он поможет разгрузить городские больницы.

В Нью-Йорке сообщают о 914 смертях в связи с Covid-19. Это больше, чем в любом другом американском штате.

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Другие штаты США спешно вводят карантинные меры. Во вторник карантин ввели власти штатов Мэриленд, Вирджиния, Аризона и Теннеси. По состоянию на вторник подобные меры ввели 32 из 50 штатов.

Во вторник стало известно об аресте пастора Родни Говарда-Брауна, высказывавшего конспирологические теории относительно пандемии коронавируса.

Вирус приносит убытки авиаперевозчикам во всем мире. Во вторник американская авиакомпания American Airlines, одна из крупнейших в мире, заявила, что обратится к правительству за финансовой помощью в размере 12 млрд долларов.

Генеральный директор компании Даг Паркер и президент Роберт Айсом в письме сотрудникам (с ним ознакомилась Би-би-си) заявили, что деньги "будут распределены так, чтобы сохранить основные услуги авиакомпании и защитить рабочие места".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон во вторник вновь заявил, что "ситуация еще сильно ухудшится, прежде чем пойти на поправку".

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, заразившийся вирусом (как и Джонсон), во вторник заявил, что идет на поправку и продолжает работать из дома.

В больницах Великобритании на 17:00 понедельника скончались 1789 пациентов с положительным анализом на коронавирус, сообщило во вторник министерство здравоохранения.

Как отмечает британская НКО Public Health England, из цифр следует, что в воскресенье в больницах умерли 367 человек. Это самый резкий рост числа умерших в связи с эпидемией Covid-19 в Британии.

Во Франции, как и в некоторых других европейских странах, возросло количество случаев домашнего насилия. По словам министра по равноправию полов Марлен Шиаппа, за последнюю неделю во всей Франции заведено на 32% больше дел о домашнем насилии, в Париже - на 36%.

Image caption Слоганы на пирамиде Гизы в Египте

В Египте в ночь на вторник с помощью лазера спроецировали на одну из пирамид комплекса в Гизе предупреждения на арабском и английском языках. Египтян просят оставаться дома и соблюдать дистанцию. Перед этим территорию вокруг комплекса продезинфицировали.

Германия, Британия и Франция во вторник отправили в Иран медицинское оборудование. В заявлении немецкого министерства иностранных дел не говорится, что это помощь в борьбе с коронавирусом, однако в начале марта европейские страны пообещали послать в Исламскую республику медицинские материалы на 5 млн евро.

В Иране, по последним данным, 44 тысячи заразившихся и почти три тысячи смертельных исходов.