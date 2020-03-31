"Спасем сотни судеб". Проект амнистии из-за коронавируса расколол Совет по правам человека при Путине

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Совет по правам человека при президенте России обсуждает идею законопроекта об амнистии из-за нового коронавируса (документ есть в распоряжении Би-би-си). Согласно проекту документа, предлагается прекратить уголовные дела по "малозначительным преступлениям" и приостановить производства по делам, наказание за которые предполагает менее пяти лет лишения свободы. Вопрос об амнистии разделил правозащитников на два лагеря.

Кого предлагают освободить

Правозащитники "Московской хельсинкской группы" 27 марта призвали российские власти провести "максимально широкую амнистию в кратчайшие сроки" из-за коронавируса.

"Люди в местах принудительного содержания находятся в особой опасности - в связи с переполненностью, недостаточным доступом к качественной медицинской помощи и ослабленным иммунитетом, а также в связи с постоянными контактами с другими и невозможностью изоляции", - говорится в обращении.

В то же время в СПЧ поступил проект закона об амнистии, которая затронет тех, кто находится в следственных изоляторах СИЗО. "В наших условиях это большая группа риска и надо думать о том, как этот риск уменьшить - в первую очередь в СИЗО", - сказал Русской службе Би-си-си один из авторов проекта амнистии, директор Института прав человека Валентин Гефтер.

Проект амнистии предлагает прекратить уголовные дела за "малозначительные по своей общественной опасности преступления" с наказанием менее трех лет лишения свободы. Кроме того, предлагается отложить рассмотрение уголовных дел с наказанием менее пяти лет лишения свободы.

Отложить уголовные дела предлагается в отношении пенсионеров, несовершеннолетних, беременных, инвалидов или страдающих хроническими заболеваниями и одиноких родителей.

Если суд выносит обвинительный приговор в отношении этой группы лиц, то проект амнистии предлагает назначать наказание, не связанное с лишением свободы. Тем, кто совершил преступления любой степени тяжести кроме особо тяжких, судам предложено назначать отсрочку от отбывания приговора в виде лишения свободы, говорится в пояснительной записке к документу.

Аргументы за: "спасаем сотни судеб"

Но, как выяснила Русская служба Би-би-си, среди членов Совета нет единого мнения по поводу того, стоит ли проводить амнистию из-за коронавируса. Это следует из переписки, которая касается предложения поддержать обращение "Московской хельсинкской группы". Ее подлинность Би-би-си подтвердили два члена СПЧ, попросившие об анонимности.

Согласно переписке, с которой ознакомилась Русская служба Би-би-си, СПЧ раскололся по вопросу амнистии на два лагеря.

"Возможны два сценария освобождения. Первый - мы это делаем планово, спокойно и тем самым спасаем многие сотни судеб. А второй - не дай бог, где-то в СИЗО возникнет эпидемия", - рассказывает сторонник освобождения, член СПЧ Андрей Бабушкин.

По его словам, существует угроза возникновения вспышки эпидемии в СИЗО: "Там все люди находятся в крайне близком контакте, ни о каких полутора метрах речи быть не может. Сотрудники постоянно контактируют с заключенными. Если случится чрезвычайное происшествие, все равно будут вынуждены людей освобождать, но уже в более авральном варианте".

26 марта ФСИН заявила, что в учреждениях ведомства нет больных коронавирусом.

Согласно переписке членов СПЧ, в поддержку амнистии также выступают журналистка телеканала RT Екатерина Винокурова, преподаватель журфака МГУ Иван Засурский, директор центра "Сова" Александр Верховский и общественный деятель Николай Сванидзе.

Аргументы против: "А давайте всю армию по домам распустим"

Против амнистии выступил председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В разговоре с Би-би-си он указал на опыт Италии и США, где, по его словам, после начала эпидемии часть заключенных выпустили из тюрем, но это привело лишь к ухудшению ситуации.

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"В связи с большой плотностью в изоляторах и тюрьмах там надо усилить санитарный контроль и меры дезинфекции, - говорит он. - В казармах тоже плотное и закрытое пространство, где живет много людей, но никому в голову не приходит вопрос: а давайте всю армию по домам распустим".

Судя по переписке, с Кабановым согласен и журналист Кирилл Вышинский - сам он лишь в сентябре прошлого года был освобожден в рамках российского-украинского обмена после того, как больше года провел в заключении по обвинению в госизмене.

Президент фонда "Антимафия" Евгений Мысловский предложил коллегам "закончить правозащитную истерику": "Какие бы эпидемии не угрожали нам, они не могут являться индульгенцией для лиц, арестованных по подозрению в совершении каких-либо преступлений".

Другой член СПЧ Игорь Борисов предложил отдельно рассматривать каждый случай. Более правильно требовать от ФСИН и МВД тщательного исполнения всех мер, которые снижают риск заражения коронавирусом, обеспечения карантина для уже больных, сказал он Би-би-си.

Омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова также выступила против амнистии. Она считает, что заключенным в СИЗО сейчас безопаснее, чем на свободе.

"Как говорят сотрудники Роспотребнадзора, они находятся в зоне обсервации, они там в большей безопасности. Тем более одна пятая часть [населения СИЗО], находится в ситуации, когда больше негде жить и негде заработать", - сказала Би-би-си Мерзлякова. В то же время она предложила судьям меньше применять аресты, а адвокатам - чаще обжаловать меру пресечения.

"В совете есть люди, чья ментальность основана на ментальности правоохранительных органов, и они эту идею воспринимают в штыки", - комментирует разногласие среди коллег по совету Андрей Бабушкин.

Сколько людей в СИЗО

Если сторонникам освобождения все же удастся убедить коллег, есть два варианта решения. Это срочная амнистия или обращение к председателю СКР Александру Бастрыкину и главе следственного управления МВД с призывом следователям заменять находящимся в СИЗО фигурантам уголовных дел по ненасильственным статьям меры пресечения на альтернативные варианты.

По мнению члена СПЧ Юрия Костанова, под амнистию могут попасть несколько десятков тысяч человек. В российских СИЗО всего 146 тысяч мест, из них заняты сейчас около 100 тысяч, утверждает Бабушкин.

Примут ли проект

Сторонники амнистии не уверены, что их идея будет реализована. "Никак не можем забросить наш проект дальше, чем до СПЧ и уполномоченного по правам человека. Они в курсе и обещают рассмотреть в кратчайшие сроки, но перспективы мне лично не ясны", - говорит автор проекта амнистии Валентин Гефтер.

Член СПЧ Юрий Костанов говорит, что в скором времени вопрос может быть поставлен на голосование, и если предложение наберет большинство голосов, глава СПЧ Валерий Фадеев может обратиться за поддержкой к Владимиру Путину или Кремлю. Сам Фадеев не смог предоставить оперативный комментарий Русской службе Би-би-си.

Но есть сомнения, что большинство членов совета эту идею поддержат, говорит Костанов. Шансы на то, что власти прислушаются к правозащитникам, малы, согласен Гефтер. "Руководители закрытых систем считают, что у них лучше и безопасней, чем на свободе. Это не публичная точка зрения, но по интенции она присутствует", - говорит он.

Власти могут отказаться и от амнистии к 75-летию Дня Победы, над которой в последние месяцы работали в Госдуме. Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников назвал ее "маловероятной". Ответственный за подготовку амнистии со стороны СПЧ Андрей Бабушкин рассказывал, что отзывы на проект, в том числе из Кремля, так и не поступили.

25 марта уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что не видит необходимости переводить заключенных из СИЗО под домашний арест. "Такой вопрос не вставал передо мной. И я знаю одно, что ФСИН сегодня предпринимает реальные меры для того, чтобы ввести усиленный медицинский надзор, чтобы не проник вирус в учреждения ФСИН", - сказала омбудсмен.

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Федеральная служба исполнения наказаний выбрала путь закрытия своих учреждений от внешних контактов - с середины марта из-за коронавируса в СИЗО и колониях отменены свидания. 31 марта московские СИЗО закрыли доступ для адвокатов. Также семь из восьми московских СИЗО перестали принимать новых заключенных, рассказывал член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

Правительство поручило обеспечить ФСИН тестами на коронавирус, средствами защиты и медицинским оборудованием.

В каких странах заключенных отпускают

За последний месяц отпускать заключенных из тюрем начали сразу в нескольких странах. Идею одобрили в ООН - верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет призвала пойти на такой шаг из-за того, чтобы предотвратить смерти среди персонала и приговоренных к тюремным срокам.

Во Франции (седьмое место в мире по числу больных) на свободу планируют отпустить осужденных за малозначительные нарушения, срок наказания которых подходил к концу - в общей сложности такая мера может затронуть до 6 тысяч человек.

Несколько сотен человек отпустят на волю в Германии. Правда, там заключенные после окончания вспышки должны будут вернуться в тюрьмы и отсидеть свой срок. Отпустить часть содержащихся в тюрьмах решили Иордан, Судан, Бахрейн, Индия и Канада.

На беспрецедентные меры пошли в США - там в тюрьмах содержится больше 2 млн человек, это мировой рекорд. Америка сейчас занимает первое место по числу заразившихся коронавирусом, сейчас их более 140 тысяч.

Генпрокурор США Уильям Барр распорядился по возможности переводить заключенных из тюрем под домашний арест. На прошлой неделе стало известно, что в штате Нью-Джерси ради сдерживания коронавируса отпустили из тюрем тысячу человек - среди них нарушение правила условного срока и совершившие мелкие преступления.

В Кливленде (Огайо) в одной из тюрем за неделю число заключенных сократилось с двух тысяч до 1300 человек. Несколько десятков содержащихся в тюрьмах отпущены из тюрем в Нью-Йорке и Оклахоме.

Причиной подобных мер стало стремительное распространение коронавируса среди заключенных. В одной из тюрем Чикаго число зараженных, в том числе среди персонала, за неделю выросло с двух до 101 больного. Коронавирусом заразился осужденный за изнасилование продюсер Харви Вайнштейн, который содержится в нью-йоркской тюрьме Рикерс-Айленд.

Ситуация осложняется тем, что в тюрьмах невозможно соблюдать правила не только социального дистанцирования, но и гигиены, объясняла New York Times. В некоторых тюрьмах санитайзер считается "контрабандой", так как он содержит спирт.

В отдельных странах из-за ситуации с COVID-19 в колониях возникли бунты. В столице Колумбии Боготе во время беспорядков и попытки побега в тюрьме La Modelo (Модело) были убиты 23 человек - еще 83 были ранены. Недовольство заключенных вызвали недостаточные, по их мнению, действия властей в связи с распространением вируса.

В начале марта подобные бунты произошли и в Италии - десятки человек потребовали амнистии, а некоторые попытались сбежать из тюрем. Власти страны с самым большим числом жертв коронавируса (их уже больше 10 тысяч) пока не объявляли о планах по масштабной амнистии.

Самые решительные меры предпринял Иран - в течение марта в стране отпустили на волю около 200 тысяч человек, среди них много политических заключенных. Предполагалось, что отпущенных вернут в тюрьмы 3 апреля, но эту дату уже сдвинули на две недели.