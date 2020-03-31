Мэрия Москвы выпустила приложение для наблюдения за людьми в карантине

Мэрия Москвы выпустила приложение для социального мониторинга граждан. С 25 марта оно доступно в Google Play, первым на него обратил внимание телеграм-канал "Нецифровая экономика".

Разработчиком приложения указано ГКУ "Информационный город" - организация, подведомственная департаменту информационных технологий. Согласно полному описанию, приложение предназначено не только для социального мониторинга, но и для вызова помощи в экстренной ситуации.

После установки и регистрации через sms нужно сфотографировать свое лицо и отправить разработчикам. Далее доступны только две функции - кнопка sos и "последние новости". Нажав вторую из них, пользователь оказывается на сайте мэрии - а именно на специальной страничке, посвященной коронавирусу.

В AppStore по состоянию на вечер 31 марта приложения еще не было.

Авторы "Нецифровой экономики" обратили внимание, что при установке приложение запрашивает доступ к информации о геолокации, камере, звонкам и показателям датчиков носимых устройств.

В контактных данных разработчика указана почта wokkalokka.app@gmail.com. Wokka Lokka - это приложение для отслеживание местоположения детей, разработанное компанией из Кемерово. Ее собственник Игорь Афанасьев одновременно владеет московской компанией "Гаскар Интеграция".

У "Гаскара" есть несколько контрактов со структурами департамента информационных технологий, последний был заключен с "Информационным городом" в январе - на модернизацию системы "Мосгорзаказ" почти за 180 млн рублей.

В разговоре с корреспондентом Би-би-си Игорь Афанасьев сначала стал отрицать, что имеет отношение к приложению, но, услышав про указанную электронную почту, посоветовал обратиться в департамент информационных технологий. Там в свою очередь попросили отправить запрос, что Би-би-си и сделала.

Ранее издание "Медуза" сообщило, что москвичам во время карантина будут выдавать в качестве пропусков QR-коды.

В свою очередь газета "Коммерсант" 31 марта уточнила, что мэрия Москвы может обязать жителей города получать специальные QR-коды для каждого выхода из дома во время карантина. Издание утверждало, что получать их нужно будет на сайте мэрии - и понадобятся они даже для того, чтобы выбросить мусор или погулять с собакой.

Издание ссылалось на служебные презентации системы выдачи QR-кодов, которые проводились в мэрии. Два источника подтвердили подлинность документа, однако еще один собеседник издания отметил, что эта презентация может быть лишь черновиком и может отличаться от финальной версии документа.