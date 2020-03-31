Из-за коронавируса в России могут разрешить доставку на дом лекарств по рецептам. Но из-за лоббистов - только на время ЧС

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В Госдуме разгорелась борьба по вопросу о введении дистанционной продажи лекарств по рецептам - эта тема стала особенно актуальной на фоне пандемии коронавируса. В комитете по здравоохранению нижней палаты хотят разрешить доставку медикаментов по рецептам на дом на время пандемии. Аптечные сети выступают против доставки рецептурки обычными курьерами, в то время как интернет-гиганты и защитники прав пациентов предлагают легализовать ее.

Рецептурка на время ЧС

Законопроект, разрешающий продажу в интернете лекарств без рецептов с доставкой на дом, должны были принять 19 марта. Но 17 марта президент Владимир Путин легализовал такую торговлю своим указом, после чего депутаты решили снова поменять закон, чтобы разрешить дистанционную продажу лекарств, требующих рецепта. Голосование в Думе по этому законопроекту должно состояться в среду, 1 апреля.

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказались копии двух вариантов его текста; подлинность документов подтвердил источник в Госдуме.

Согласно законопроекту, доставлять лекарственные препараты на дом смогут только аптечные организации с лицензией и разрешением на фармацевтическую деятельность. Порядок выдачи разрешения установит правительство. При этом будет по-прежнему запрещена дистанционная торговля наркотическими, психотропными и спиртосодержащими медикаментами с долей этилового спирта более 25%.

Но в окончательной версии законопроекта, имеющейся у Би-би-си, доставку рецептурки вернули в урезанном виде. Ее хотят легализовать только в условиях чрезвычайной ситуации и при угрозе пандемии.

В таком случае правительство вправе "установить временный порядок" торговли и доставки. 31 марта из-за пандемии коронавируса Госдума приняла законопроект, расширяющий полномочия правительства России и разрешающий ему вводить режим чрезвычайной ситуации.

До принятия законопроектов онлайн-продажа лекарств в России запрещена: сайтам с информацией о торговле такими товарами грозит блокировка.

Коронавирус ускорил легализацию

Законопроект об онлайн-торговле безрецептурных лекарств Дума приняла в первом чтении в 2017 году, но затем его окончательное одобрение притормозили. В начале 2019 года президент Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить его принятие. Пандемия коронавируса этот процесс ускорила.

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Изначально планировалось легализовать дистанционную продажу и доставку рецептурных препаратов на дом с 1 января 2022 года, когда будет работать маркировка и электронные рецепты, пояснил Би-би-си член комитета по здравоохранению Госдумы Александр Петров. "Но вмешалась ситуация с коронавирусом, и мы завтра внесем такую поправку на случай чрезвычайной ситуации", - пояснил он.

После пандемии, в Думе "посмотрят правоприменительную практику и [мы] примем решение по ситуации — сохранять ли такую продажу", уточнил Петров. Многие депутаты, по его словам, против этого решения из-за возможных рисков в связи с тем, кто и как будет доставлять лекарства.

На вопрос Русской службы Би-би-си, что думает фракция партии "Единая Россия", депутат ответил: "там уже не до фракций, у каждого депутата свое мнение". Решение, по его словам, будет выработано к ночи. Позицию комитета депутат комментировать отказался. "Все в согласовании. Завтра узнаете", - сказал он поздно вечером Би-би-си. Петров отказался уточнить, включена ли в итоговый законопроект норма о продаже рецептурки на время чрезвычайной ситуации.

Кто против дистанционной торговли

Против дистанционной продажи рецептурки выступают аптечные сети. Пока неясно, будут ли осуществлять доставку фармацевты с профильным образованием, либо обычные курьеры. В сетях настаивает, что именно фармацевты должны доставлять лекарства, так как они понимают условиях их хранения и применения.

Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев уверил Русскую службу Би-би-си, что в условиях пандемии есть волонтерские центры, и проблем с доступностью лекарств нет. А если вводить дистанционную торговлю, то только через аптеки, и доставлять их должны люди со специальным медицинским или фармацевтическим образованием, считает Нифантьев.

"Интернет-ритейлеры хотят протащить законопроект, по которому таксисты, зеленые и желтые человечки безнадзорно будут таскать лекарства. Мы маленькая, но гордая отрасль, а они большая с лоббистскими возможностями", - говорит он.

У простого курьера, уверен Нифантьев, должен быть узкий список лекарств, которые точно никому не навредят.

Кто за доставку рецептурки

Доставка лекарств выгодна крупным интернет-ритейлерам.

В прошлом июне Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК, куда входит Rambler, Mail.ru Group и Ozon.ru) попросили председателя Госдумы Вячеслава Володина смягчить требования законопроекта о дистанционной торговле лекарствами. Они предлагали легализовать онлайн-торговлю рецептурными препаратами и разрешить доставку обычным курьерам, а не исключительно фармацевтам.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев также выступает за легализацию доставки "рецептурки". При пандемии "большинство населения попало в положение людей с ограниченными возможностями - у них "пандемия" каждый день", сказал он Би-би-си.

Исключение по доставке могут составить только наркотические психотропные и спиртосодержащие препараты, считают в ВСП. В стране происходит незаконная продажа лекарств, ее нужно легализовывать и брать под жесткий контроль, в том числе ввести полноценные аптечные лицензии отметил Жулев. Он уверен, что ничего не мешает аптекам создавать онлайн-магазин.

По его словам, в той версии законопроекта, с которой он знаком, депутаты предложили специальный перечень рецептурных препаратов, который разрешат для дистанционной торговли. "Это компромиссный шаг, который мы поддерживаем", - пояснил он.

В конце марта Всероссийский союз пациентов просил премьер-министра Михаила Мишустина обеспечить доставку льготных лекарств пациентам с хроническими заболеваниями на дом. Союз предложил, чтобы медицинские препараты доставляли аптечные сети, а также медицинские организации, службы доставки и волонтеры.