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Жертвами коронавируса в США стали уже больше людей, чем в Китае: по последним данным университета Джонса Хопкинса, от Covid-19 скончались почти 3,9 тыс. американцев, а общее число заболевших превысило 188 тысяч. Наибольшее число смертей по-прежнему - в Италии (больше 12 тыс.) и Испании (около 8,4 тыс.), но эксперты предсказывают, что в США в результате эпидемии может умереть до 240 тыс. человек.

В понедельник вечером президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, при этом журналисты обратили внимание на крайне мрачное выражение его лица.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Так выглядел Трамп во время пресс-конференции

Трамп заявил, что Америка должна "приготовиться к трудным дням, которые нам предстоят". "Следующие две недели будут очень, очень болезненными", - сказал президент.

Координатор администрации президента США по борьбе с коронавирусом Дебора Брикс заявила, что общее число умерших в результате распространения коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек. Но Но Трамп уточнил, что если бы государство не предпринимало никаких усилий по борьбе с заболеванием, жертвами могли бы стать 2,2 млн. американцев.

Вспышка коронавируса на авианосце

Тем временем капитан авианосца "Теодор Рузвельт" американских военно-морских сил попросил о срочной помощи, поскольку многие находящиеся на нем моряки заболели коронавирусом.

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"Мы не на войне. Моряки не должны умереть", - написал капитан Бретт Крозье в письме в Пентагон, которое было отправлено 30 марта. По его словам, всю команду нужно поместить в карантин, поскольку на авианосце невозможно изолировать людей, у которых диагностировано заболевание.

На авианосце "Теодор Рузвельт" остаются более 4 тыс. моряков, сейчас он находится на острове Гуам в Тихом океане, где расположена американская военная база.

"Самое большое испытание после Второй мировой"

Всего в мире зафиксировано почти 860 тыс. случаев заболевания, более 42 тыс. человек скончались, более 178 тыс. выздоровели. Больше всего заболевших - в США, на втором месте - Италия (105,7 тыс.), на третьем - Испания (95,9 тыс.). В Китае, где началась вспышка Covid-19, эпидемия идет на спад - там было зарегистрировано 82,2 тыс. диагнозов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption António Guterres: "What the world needs now is solidarity."

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что пандемия коронавируса - самый серьезный вызов, который стоит перед человечеством со времени Второй мировой войны. "Новое коронавирусное заболевание атакует основы общества, оно отбирает у людей жизни и средства к существованию, - сказал Гутерриш. - Covid-19 - это самое большое испытание, с которым нам пришлось столкнуться с момента создания ООН".

В России, по официальным данным, пока зарегистрировано 2337 заболевших в 73 регионах, по меньшей мере 22 человека скончались. Вспышка коронавируса уже привела к беспрецедентным ограничениям на социальные контакты между людьми. Наши корреспонденты недавно разбирались, как эти ограничения повлияют на жизнь россиян.

Новые меры в Москве

Московская городская дума соберется на внеочередное заседание, чтобы ввести наказания за нарушение режима самоизоляции. По сообщению российских СМИ, речь может идти о штрафах. Ранее сразу несколько изданий написали, что для выхода из дома москвичам понадобятся QR-коды, которые власти будут выдавать в качестве пропусков.

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Тем временем наши корреспонденты обнаружили, что московская мэрия выпустила специальное приложение для мобильных телефонов, при помощи которого можно отслеживать, соблюдают ли люди карантин.

Лекарства по интернету

Как ожидается, российская Государственная дума одобрит законопроект, разрешающий дистанционную продажу и доставку лекарств, которые отпускаются по рецепту. Такие меры стали необходимыми в условиях, когда многие люди не могут выйти из дома из-за социальной изоляции.

Как выяснили наши корреспонденты Анна Пушкарская и Владимир Дергачев, в этот законопроект внесли изменения, согласно которым продажа и доставка рецептурки будет разрешена только в условиях чрезвычайной ситуации и при угрозе пандемии.

Призыв в России

Несмотря на пандемию коронавируса, 1 апреля в России начнется весенний призыв на военную службу. Президент Владимир Путин подписал указ об этом 30 марта, однако фактически призывников доставят в военные части только к 20 мая.

Наш корреспондент Павел Аксенов разбирался, можно ли провести призыв в условиях карантина.

Коронавирус у главврача Коммунарки

У главного врача московской инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружен коронавирус. В этой больнице лечат тех, кто заразился Covid-19. На прошлой неделе в Коммунарке побывал президент Путин, и он жал главному врачу руку.

Проценко рассказал в своем "Фейсбуке", что чувствует себя "вполне хорошо" и он "изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы". Подробнее об этом - в нашем материале.

Новости НЕ о коронавирусе

И еще несколько событий, которые не связаны с падемией коронавируса.

В редакции российской деловой газеты "Ведомости" произошел первый скандал после смены собственника и главного редактора. Недавно издание возглавил один из основателей журнала "Эксперт" Андрей Шмаров. Новый главред решил поменять заголовок статьи о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле. Это вызвало возмущение журналистов редакции.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика провела президентские и парламентские выборы. Они состоялись, несмотря на призывы перенести голосование из-за коронавируса. По данным издания "Кавказский узел", на выборах президента самопровозглашенной республики уверенно лидирует бывший госминистр Араик Арутюнян. ЦИК сообщил, что явка составила более 72%. Наш корреспондент Григор Атанесян рассказывает о том, чем интересны эти выборы и почему их решили провести, несмотря на пандемию.

С 1 апреля принц Гарри и его супруга Меган перестанут исполнять официальные обязанности членов королевской семьи и больше не смогут пользоваться своими титулами. Мы рассказываем о том, как теперь будет устроена их жизнь, могут ли они сменить фамилию, где поселятся и кто заплатит за их охрану.

Закон против фейков или цензура?

Сразу несколько российских изданий предсказывают, что так называемый "коронавирусный пакет" законов, принятый в понедельник Государственной Думой, будет использоваться для цензуры. Российский парламент дал правительству дополнительные полномочия (право устанавливать для граждан правила поведения и помогать бизнесу), а также ввел уголовное наказание за нарушение карантина и распространение "фейков" о заболевании.

"Показательная порка" грозит нарушителям режима самоизоляции и критикам власти", - резюмируют "Ведомости".

Газета отмечает, что за распространение ложной информации о чрезвычайной ситуации вводится штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до пяти лет - в случае, если погиб человек. Опрошенные изданием эксперты-юристы и правозащитники предсказывают, что власти будут показательно наказывать нарушителей карантина.

При этом эксперты утверждают, что качество принятых законов оставляет желать лучшего, и властям будет очень сложно доказать злой умысел при предъявлении обвинений в фейковых новостях.

Адвокат Андрей Гривцов сказал газете "Коммерсант", что под действие нового закона о ложных сообщениях может попасть "любая информация, распространяемая публично, то есть и обычные посты в социальных сетях, и выступления на митингах, даже надписи на заборах".

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Наши корреспонденты Андрей Захаров и Андрей Сошников расследовали, что стоит за сообщениями прокремлевских СМИ о массовой поддержке России со стороны итальянцев во время вспышки коронавируса. Москва действительно помогает Италии бороться с заболеванием, но правда ли, что на итальянских улицах начали петь российский гимн? И на самом ли деле там снимают флаги Евросоюза?

Беларусь - одна из немногих стран мира (и единственная в Европе), где по-прежнему играют в командные виды спорта, а зрители ходят на матчи. Русская служба Би-би-си спросила зрителей матча ФК "Минск" - ФК "Динамо Минск", не боятся ли они коронавируса.

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Дайджест готовил Евгений Каневский.