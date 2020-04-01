Число заразившихся коронавирусом в России приближается к трем тысячам

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Семь новых смертельных случаев пациентов с Сovid-19 зафиксировано за сутки в России, общее число смертей выросло до 24. В России уже 2 777 человек заражены коронавирусом.

440 новых случаев коронавируса зафиксировано в 35 регионах, общее число диагнозов выросло до 2 777, сообщает оперативный штаб.

267 новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Москве, общее число заразившихся выросло до 1880 человек.

Почти половина новых заболевших коронавирусом в столице России моложе 45 лет, уточнили в штабе. При этом за сутки диагноз был подтвержден у 29 детей.

Пять из семи летальных случаев зарегистрированы в Москве, один человек умер в Московской области, один - в Псковской (это второй случай в Псковской области, о нем накануне сообщал губернатор).

За сутки 69 человек после инфицирования Covid-19 были выписаны в России, общее число выздоровевших выросло до 190, следует из сообщения федерального штаба.

Меньше, чем было

Число новых случаев в России и Москве за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта, следует из этой статистики.

Накануне оперативный штаб сообщал, что в России выявили еще 500 заразившихся Covid-19 в 24 регионах, восемь человек умерли. На Москву тогда пришлось 387 новых случаев.

В Москве и большинстве регионов власти на этой неделе ввели режим самоизоляции. На улицу можно выходить только в случае особой необходимости.

Режим лечения пациентов с коронавирусом на дому продлен до понедельника, сообщила в среду вице-премьер правительства Москвы Анастасия Ракова. Сейчас около 550 человек в Москве находятся на домашнем лечении, сказала Ракова журналистам.

Ранее в среду глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко объявил о том, что мэрия готова применять QR-коды для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

"QR-коды заработают ровно тогда, когда будет принят соответствующий акт правительства Москвы", - сказал Лысенко. СМИ сообщали, что имено QR-коды будут выполнять функции спецпропусков во время карантина в столице России.