"Идеальная среда для коронавируса": как эпидемия захватывает авианосцы и подлодки

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Вспышки коронавируса обнаружились сразу на нескольких боевых кораблях в разных частях земного шара. Эксперты и отставные моряки предупреждают, что подлодки и авианосцы могут теперь оперативно перевозить по всему миру не только ядерный заряд, но и эпидемию.

Подлодка нидерландского флота "Дольфейн" досрочно прекращает боевое дежурство в Северном море и возвращается на базу из-за вспышки эпидемии коронавируса. У восьми из 58 членов экипажа субмарины уже официально подтвердился диагноз Covid-19. Помимо этого у нескольких моряков начинает проявляться кашель и повышенная температура тела.

Еще более драматично развиваются события на борту авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт". Во вторник в прессу попал рапорт капитана корабля, адресованный минобороны США.

"Мы не на войне. Моряки не должны погибать. Если мы не предпримем действия сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем главном достоянии - наших моряках", - написал капитан Бретт Крозьер в рапорте.

Подача такого рапорта командованию - редкий и неожиданный шаг со стороны капитана авианосца. Но в документе офицер поясняет, что подтолкнуло его к такому решению.

"Снятие большей части экипажа с борта атомного авианосца США в то время, как корабль находится на дежурстве, а также изоляция людей на две недели может показаться чрезвычайной мерой... Но это необходимый риск, - написал Крозьер. - Держать на борту "Теодора Рузвельта" более 4000 человек в нынешних обстоятельствах - это ненужный риск, который подрывает веру моряков, о которых нам предписано заботиться".

"Распространение болезни ускоряется"

Правообладатель иллюстрации US NAVY Image caption Капитан Бретт Крозьер (на фото справа) считает необходимым эвакуировать с авианосца большую часть экипажа

Авианосец бросил якорь на острове Гуам в Тихом океане (остров находился во владении США) на прошлой неделе после того, как у 25 членов экипажа подтвердился диагноз Covid-19.

Заболевших сняли с борта, но изолировать тех, кто с ними контактировал, было практически невозможно.

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"Рузвельт" - это 18-палубная громада, размером с несколько футбольных полей. Моряки могут жить в одной части корабля, а работать - совсем в другой. Для этого они постоянно перемещаются по узким коридорам и взбираются к нужным отсекам по крутым лестницам, хватаясь за поручни. Офицеры и матросы едят в огромных общих столовых, сидя вплотную друг к другу.

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Более того, личные каюты есть только у капитана корабля и его старшего помощника. Офицеры обычно живут по двое, а матросы и старшины - в кубриках по шесть, 12 или по 24 человека. Если в таком кубрике окажется хоть один заболевший - скорость распространения инфекции на корабле оказывается в разы выше, чем на суше.

Media playback is unsupported on your device На борту "Теодора Рузвельта" - одного из мощнейших авианосцев в мире

Сколько моряков "Рузвельта" больны коронавирусом сейчас - уже закрытая информация. В ВМС США отказались сообщать точные цифры. Источники газеты San Francisco Chronicle, журналисты которой первыми сообщили о проблемах на авианосце, говорят о 100 заболевших. Источники Си-эн-эн и Си-би-эс говорят о 70 заболевших. Если эти цифры верны, получается, что за неделю число заболевших на борту "Рузвельта" подскочило в четыре раза.

"Распространение болезни продолжается и ускоряется" - говорится в рапорте капитана авианосца.

Однако в ВМС США подчеркивают, что заболевшие моряки пока не нуждаются в медицинской помощи - никто из них не госпитализирован и ни один не находится в критическом состоянии.

Капитан "Рузвельта" Крозьер предлагает эвакуировать большую часть экипажа, оставив на борту лишь 10% личного состава. По мнению офицера, эти 40-50 человек смогут поддерживать работу атомного реактора на корабле, провести дезинфекцию и обеспечить безопасность авианосца в случае ЧП.

В среду ВМС США отчитались о снятии с борта 1000 членов экипажа "Рузвельта". Проблема в том, что и остров Гуам довольно густо заселен. И если при изоляции моряков будут допущены оплошности, это может вызвать вспышку коронавируса уже на всем острове.

ВМС США планируют разместить заболевших на территории своих военных баз, а также в нескольких отелях Гуама. К четвергу на остров должны прибыть около 40 специалистов третьего батальона медицинской службы морской пехоты США.

Плавучий рассадник эпидемии?

По данным источников Си-эн-эн в минобороны США, вспышка коронавируса произошла и на другом американском авианосце - корабле "Рональд Рейган". Телеканал сообщает, что диагноз подтвердился уже "у группы моряков".

Каждый авианосец США имеет небольшой, но отлично оснащенный медицинский блок, в котором можно проводить даже сложные хирургические операции. Но вот в борьбе с эпидемией на борту такой лазарет практически бессилен. В замкнутых помещениях с искусственной вентиляцией - а таких отсеков на авианосцах и подлодках большинство - вирусы разносятся стремительно.

Как пояснил Би-би-си отставной моряк, ранее служивший на одном из авианосцев США, у каждого корабля есть инструкция, в которой оговариваются предельно допустимое количество заболевших членов экипажа на борту и порядок действий в экстренных ситуациях. Там же есть указания, когда можно приостановить учебный поход, а когда - боевое дежурство. В случае временного снятия с боевого дежурства из-за вспышки какого-либо заболевания авианосец должен прибыть в ближайший американский или союзный порт для дезинфекции.

Правообладатель иллюстрации US NAVY Image caption На боевых кораблях зачастую тесно и поддерживать дистанцию между людьми практически невозможно

"Военно-морские корабли - идеальная среда для распространения коронавируса", - считает отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

В интервью San Francisco Chronicle офицер заявил, что следует ожидать новых вспышек эпидемии на флоте.

"Проблемы будут только усугубляться. Вы не можете просто взять, пришвартовать корабль и отправить всех в изоляцию на берег. Ведь на борту - тонны оружия, оборудование на миллиарды долларов и пожароопасные элементы и ядерные реакторы", - отмечает отставной адмирал.