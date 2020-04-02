Коронавирус: тысячи смертей в Европе за сутки, заразившихся в мире - почти миллион

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Число заболевших Covid-19 во всем мире приближается к отметке в миллион человек, почти 50 тысяч скончались. Глава ВОЗ предупредил, что число новых случаев продолжает стремительно расти.

Печальную статистику за последние несколько дней сильно усугубили США, где выявлено более 215 тыс. случаев заражения, а за последние сутки скончались 884 человека. Всего количество смертей в США превысило 5 тыс.

Власти страны срочно закупают средства индивидуальной защиты (СИЗ), запас которых в США полностью исчерпан.

Британия: мало тестов, много смертей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лишь две тысячи из полумиллиона медиков в Британии прошли тест на коронавирус

Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал увеличить масштабы тестирования на коронавирус для медработников и граждан с неярко выраженными симптомами заражения.

Его правительство критикуют за недостаточное обеспечение диагностики по сравнению с другими европейскими странами.

В настоящий момент тест на Covid-19 прошли лишь около 2 тыс. медицинских работников из полумиллиона по всей стране.

Всего в Британии подтверждено почти 30 тыс. случаев заражения. За последние сутки скончалось рекордное количество человек - 563. Всего от коронавируса умерли 2 352 жителя Великобритании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Переговоры между BA и профсоюзами велись неделю, но оставить на работе весь персонал в сложившейся ситуации компания не может

Британская авиакомпания British Airways объявила о необходимости временно сократить 36 тыс. сотрудников. Это 80% всего персонала компании, включая летный и наземный состав, инженеров и офисных работников.

В BA подчеркивают, что это не увольнение, и все временно сокращенные будут ежемесячно получать урезанную зарплату.

Правительство Британии также обратилось к банкам с настоятельной рекомендацией не отказывать в помощи бизнесам, оказавшимся на грани разорения.

Министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алок Шарма заявил, что бездействие банков в сложившейся ситуации просто неприемлемо.

Кроме того, Управление по финансовому регулированию и контролю Британии (FCA) призвало банки временно отказаться от процентов по кредитам, а также позволить заемщикам не выплачивать ссуды и задолженности по кредитным картам в ближайшие 90 дней.

Европа: тысячи умерших за сутки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Страны Европы продолжают бить печальные рекорды суточной смертности

В некоторых странах Европы ситуация остается крайне тяжелой.

Во Франции и Испании за последние сутки умерло рекордное для этих стран количество человек - 509 и 950 соответственно. Таким образом, количество смертей в Испании превысило 10 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся во Франции составляет 57 763 человека, в Испании - более 104 000.

Впервые с момента вспышки эпидемии из Италии приходят обнадеживающие новости. Там количество умерших за сутки упало до 727. И хотя цифра по-прежнему велика, власти отмечают положительную динамику.

В некоторых районах даже могут ослабить карантинные меры и позволить детям раз в день гулять на улице.

Число зараженных в Италии, по последним данным, составило 110 574 человека. Более 14 тыс. из них умерло, это самый высокий показатель смертности в Европе.

Ситуация в России

За прошедшие сутки в России выявлен еще 771 случай Covid-19, из них 595 заболевших - в столице.

В Москве за сутки скончались шесть человек с подтвержденным диагнозом, общее количество смертей достигло 30.

Всего заразившихся в России, по официальным данным, 3 548. Эпидемия затронула десятки регионов.

Пассажирский круизный лайнер "Коста неоромантика", которому российские власти отказали в заходе в порт Владивостока, направился к берегам Южной Кореи.

Лайнер хотел пополнить в России запасы топлива, воды и продовольствия. Однако, по данным Роспотребнадзора, среди 418 членов экипажа есть представители азиатских стран, где бушует Covid-19, и было принято решение в стоянке лайнеру отказать.

Судя по всему, пассажиров на борту лайнера нет.