Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бездомные в Маниле, Филиппины

Коронавирус распространяется по миру все быстрее, а количество смертей за последнюю неделю выросло вдвое, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус сказал об этом на виртуальной пресс-конференции в Женеве - мировые лидеры и официальные лица, соблюдающие карантин, чаще всего общаются с журналистами и коллегами при помощи интернета.

"Уже пять недель число новых случаев растет практически по экспоненте, а число смертей за последнюю неделю более чем удвоилось, - сказал глава ВОЗ. - За следующие несколько дней мы достигнем отметки в 1 миллион подтвержденных случаев и 50 тыс. смертей по всему миру".

По данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас общее число заболевших составляет почти 936 тыс. человек, 47,2 тыс. умерли, более 193 тыс. выздоровели.

Высокая смертность в США

Больше всего диагнозов установлено в США - там коронавирусом заболели более 215 тыс. человек, более чем 5 тыс. скончались. За последние сутки зарегистрировано 884 новых летальных исходов, большинство их этих людей умерли в течение одного дня. Сейчас около 80% американцев обязаны оставаться дома, парализована жизнь в крупнейших американских городах, центром эпидемии остается Нью-Йорк.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Адам Шлезингер был одним из основателей рок-группы Fountains Of Wayne

Одной из жертв коронавируса стал американский певец Адам Шлезингер, который больше всего известен по выступлениям в составе рок-группы Fountains Of Wayne. Сообщается, что 52-летнему музыканту был поставлен диагноз Covid-19, и он умер от осложнений в результате болезни.

В среду вечером президент Трамп провел еще одну пресс-конференцию, на которой снова заявил, что американцев ожидают "ужасающие" две недели. Он также объяснил, почему изменил свою точку зрения на опасность коронавируса: раньше Трамп считал его немногим опаснее обычного гриппа.

По словам Трампа, несколько его "более старых и более тяжелых" друзей заболели Covid-19, и "сейчас им очень трудно". "Он настолько заразный! С таким никто никогда не встречался. Грипп на это совершенно не похож, - сказал Трамп. - Посмотрите только, насколько он агрессивный!".

Медоборудование из России

Правообладатель иллюстрации twitter.com/russiaun Image caption Фотографии российского транспортного самолета в Нью-Йорке опубликовало российское представительство при ООН

В среду вечером в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 с российским медицинским оборудованием, предназначенным для борьбы с заболеванием. Как сообщает американский Государственный департамент, в числе прочего доставлены аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. По сообщению Госдепа, медоборудование было приобретено после телефонного разговора между Трампом и президентом Путиным, который состоялся 30 марта.

По данным газеты Washington Post (требуется подписка), имеющиеся в распоряжении американского правительства запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов практически исчерпаны.

Карантин в России

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дезинфекция в поселке Новогорелово около Санкт-Петербурга

В самой России число заболевших Covid-19 пока относительно невелико: 2777 случаев. Официально зарегистрировано 24 летальных исхода, но в эту цифру не включены три пациента в возрасте от 63 до 72 лет, которые скончались в среду в Москве и о которых столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил поздно вечером.

По всей России введены жесткие ограничения на социальные контакты между людьми, в Москве и Санкт-Петербурге жителям запрещено покидать дома без крайней необходимости, эта неделя объявлена нерабочей. Как выяснили наши корреспонденты, режим самоизоляции в столице может быть продлен до конца апреля

Для контроля за соблюдением карантина в Москве мэрия готова применять QR-коды. По одной из версий российских СМИ, по городу будет разрешено передвигаться только тем, кто сможет предъявить такие коды на мобильных телефонах

Ситуация в Европе

Самая тяжелая ситуация - по-прежнему - в европейских странах. Во Франции (57,7 тыс. инфицированных) и Испании (104,1 тыс. инфицированных) в среду было зарегистрировано наибольшее за всю пандемию число смертей - 509 и 860 соответственно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотрудники Красного креста в Испании

Однако в Италии (110,5 тыс. заболевших), где от Covid-19 умерло больше всего людей, показатели смертности несколько упали: там 727 летальных исходов, это самая низкая дневная цифра за последние несколько дней. Всего от Covid-19 скончались 13,1 тыс. итальянцев.

Италия также заявила, что карантин в стране продлится по меньшей мере до середины апреля, хотя некоторые ограничения уже начинают смягчать. Например, детям начнут постепенно разрешать выходить на улицу для физических упражнений.

Виртуальный саммит НАТО

Правообладатель иллюстрации NATO Image caption На этой неделе в НАТО официально приняли Северную Македонию. Из-за карантина церемония поднятия флага прошла на пустой площади

Министры иностранных дел НАТО проведут совещание в режиме телеконференции. Главной темой станет пандемия коронавируса, однако ожидается, что также будет обсуждаться ситуация на Украине, сотрудничество с Грузией, события в Афганистане и Ираке.

Накануне саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен допустить, чтобы пандемия создала угрозу для безопасности его членов. Столтенберг предупредил, что Россия или различные террористические группы могут воспользоваться ситуацией для продвижения своих интересов.

Похороны Бондарева

На Троекуровском кладбище Москве пройдут похороны писателя-фронтовика Юрия Бондарева, который умер в Москве 29 марта на 97-м году жизни. Агентство ТАСС сообщает, что церемония прощания с Бондаревым состоится в московской Центральной клинической больнице, однако "формат прощания, с учетом введения мэром столицы домашнего обязательного режима самоизоляции, не определен".

Наш обозреватель Артем Кречетников рассказывает о жизни и творчестве Юрия Бондарева.

Отменен Уимблдон

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Железнодорожная станция в Уимблдоне обезлюдела, как и в других районах Лондона

В Британии в среду зарегистрировано наибольшее число смертей от коронавируса за один день: от Covid-19 скончались еще 563 человека. Вся страна остается на карантине, закрыто большинство предприятий, школы и университеты, работают только продуктовые магазины и аптеки.

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира заявили, что в этом году соревнования, которые должны были начаться 29 июня, не состоятся. Уимблдон отменяют впервые после Второй мировой войны.

Всего в Великобритании зарегистрировано 29,8 тыс. заболевших коронавирусом, более чем 2,3 тыс. человек скончались.

Почему умирают врачи?

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Во время борьбы с пандемией коронавируса во многих странах мира часто умирают врачи. Именно сотрудники больниц больше всего подвержены риску заражения, хотя они знают, как защититься от вируса и носят защитные костюмы и маски. К тому же болезнь протекает у них в самой тяжелой форме. Мы попытались разобраться, почему так происходит.

Наши московские корреспонденты выяснили, что на фоне вспышки коронавируса продажи лекарств в России выросли вдвое. Прочитайте эту статью, в которой есть множество подробных данных о том, какие именно медицинские препараты начали пользоваться спросом и как рос спрос на лекарства.

Дефицит сигарет?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В России прекратило работать почти все, в том числе и табачные фабрики

Как сообщают российские газеты, из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, Россия может столкнуться с дефицитом сигарет. "Коммерсант" отмечает, что все российские табачные фабрики должны остановиться с 30 марта, поскольку правительство исключило табак из списка товаров первой необходимости, производители которых могут продолжать работу во время карантина.

По данным источников издания на табачном рынке, запасов уже произведенных сигарет может хватить примерно на два месяца. Однако при этом остановка работы заводов, по прогнозам издания, приведет к резкому росту доли нелегальных, то есть не обложенных акцизным сбором сигарет, которые и так занимают более 15% рынка.

"Новая газета" сообщает, что фабрики остановили работу по меньшей мере до 4 апреля, однако они могут простаивать и дольше. Издание цитирует главу "Движения за права курильщиков" Андрея Лоскутова: "Если государство, которое должно бороться в том числе и с врагами нашего здоровья, не предоставит нам теплую воду, защиту, медобеспечение и в том числе табак... это будет расценено как очень большая несправедливость правительства по отношению к курильщикам".

Творчество в эпоху коронавируса

Многочисленные музыканты, художники и другие представители мира искусства, которые вынуждены сидеть дома во время карантина, в последние недели пытаются поддержать своих поклонников новым творчеством. Некоторые из них выкладывают в сеть свои ранее созданные произведения, другие создают что-то специально.

В среду российская рок-певица Земфира опубликовала в YouTube свою новую песню "Крым", это ее первый релиз за последние полтора года:

Борис Гребенщиков каждый день публикует на своем канале в YouTube новую песню из старых запасов, исполненную под акустическую гитару. Этот цикл он называет "Подношение интересному времени". Послушайте, например, его очередную песню "Масон Лёва"

Не отстают и их западные коллеги. Боб Дилан недавно выпустил эпическое произведение длиной 17 минут под названием Murder Most Foul ("Самое жуткое убийство"), которая посвящена убийству президента США Джона Кеннеди и всей американской культуре 1960-х годов. Это первая оригинальная песня Дилана, выпущенная за последние восемь лет.

А знаменитый британский художник Дэвид Хокни, который сейчас находится на карантине в своем доме в Нормандии, поделился с Би-би-си десятью своими последними картинами, которые он создал при помощи айпада. По словам художника, эти произведения призваны помочь людям "отвлечься от новостей". Посмотрите на одну из картин, а остальные можно увидеть здесь.

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Помните, как еще до начала кризиса с коронавирусом в России, в разгар обсуждения поправок в конституцию, жительница Петербурга Зинаида Беликова спросила Владимира Путина, как прожить на пенсию 10,8 тыс. рублей? После этого местные власти решили все проблемы Беликовой, а сам президент России предложил внести в основной закон положение об обязательной компенсации пенсий.

Но, как выяснили наши корреспонденты, группа прохожих, с которыми Путин обсуждал конституцию, была далеко не случайной и состояла в числе прочего из чиновников, сотрудников "фабрики медиа" Евгения Пригожина, и просто лояльных граждан, ушедших в тот день с работы на несколько часов. Читайте расследование Анны Пушкарской, Ксении Чурмановой, Андрея Сошникова и Андрея Захарова.

Наши корреспонденты в Израиле подготовили сюжет о том, почему коронавирус быстрее всего распространяется в ортодоксальных общинах. Там нет телевидения, интернета и доверия к властям.

Media playback is unsupported on your device Ультраортодоксы против коронавируса

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Дайджест готовил Евгений Каневский.