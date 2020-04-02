Путин в четверг выступит с новым обращением к народу

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption С первым обращением к народу о ситуации с коронавирусом Путин выступил 25 марта

Президент Владимир Путин работает над еще одним обращением к гражданам, он выступит с ним в четверг, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В первом обращении неделю назад Путин объявил о нерабочей неделе и других мерах по борьбе с коронавирусом.

"Рабочий график [президента] включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет после 16 часов - начиная с 16 часов можно будет ждать", - сказал Песков. "Сейчас президент работает над текстом этого обращения", - добавил он.

На вопрос, будет в ли продлена нерабочая неделя, объявленная в связи с распространением коронавируса, Песков ответил так: "По состоянию на эту минуту, никаких решений не принималось. Но еще раз повторяю, президент работает над еще одним обращением. Давайте дождемся того, что будет сказано президентом".

Накануне с призывом продлить нерабочую неделю к Путину обратились глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова. Они говорили об этом на совещании президента с членами правительства, которое впервые прошло в удаленном режиме.

Ранее в четверг стало известно, что в России выявили сразу 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 3 548. Шесть человек с подтвержденным диагнозом за прошедшие сутки умерли. Число умерших в России достигло 30.

Первое обращение Путина

В прошлый вторник, 25 марта, Путин выступил в редком для себя формате телевизионного обращения к россиянам. Тогда он объявил следующую неделю нерабочей и сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию откладывается. Кроме этого, он предложил ввести налог на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, в размере 15%, и налог на прибыль от банковских вкладов объемом более 1 млн рублей. Путин также пообещал россиянам некоторые меры социальной поддержки.

После этого обращения Москва, Московская и большая часть регионов объявили о введении режима самоизоляции.

Некоторые регионы приняли и более жесткие решения. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с 5 апреля республика полностью закроет свои границы для передвижения людей. До этой даты все жители, находящиеся за пределами Чечни, должны вернуться домой, а все, кто планировал уехать из республики, должны успеть сделать это.

В четверг журналисты спросили Пескова, нет ли в настоящее время указаний федерального центра об объявлении общефедерального перекрытия границ между регионами в связи с коронавирусом. "Нет. Никаких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет", - ответил пресс-секретарь Путина.

Пик еще не пройден

Накануне главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров заявил, что вспышка коронавируса в России, по его прогнозу, кончится к лету, а пик еще не пройден.

"То, что в конце концов кончится к лету, это точно. Скажу так, я сегодня слышал выступления, что мы прошли пик. Не прошли пик", - сказал Никифоров в эфире Первого канала. "Как минимум к середине следующей недели мы дойдем до вершины", - добавил он.

Замдиректора ФМБА Александр Буркин согласился с оценкой коллеги. "По прогнозам на сегодняшний день пик из тех данных, которыми мы располагаем, должен приходиться на следующую неделю", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Песков же заявил, что, по его мнению, прогнозы относительно пика заболеваемости коронавирусом в России носят приблизительный характер и все будет зависеть от принимаемых властями мер.

"Пока любые прогнозы могут носить примерный характер. Существуют разные прогнозы, но не думаю, что я могу их сейчас озвучивать", - сказал Песков. - В целом все будет зависеть от эффективности принимаемых мер, конечно же, от эффективности мер, связанных с режимом самоизоляции".