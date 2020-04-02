Путин продлил нерабочий период на весь апрель. Зарплату продолжат выплачивать

Правообладатель иллюстрации ROSSIYA 24

Президент России Владимир Путин объявил, что весь апрель будет в России нерабочим из-за эпидемии коронавируса. Об этом он объявил в телевизионном обращении к россиянам, которое транслировали федеральные каналы.

Президент России уточнил, что на данный момент закончить нерабочий период планируется 30 апреля. При этом работникам должны продолжить начисление заработной платы.

Путин пояснил, что пик эпидемии еще не пройден - при этом первая неделя нерабочих дней показала, что такие меры помогают в борьбе с распространением эпидемии.

Со своим предыдущим обращением к россиянам Путин выступил в прошлый вторник, 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию.

Помимо этого Путин поообещал россиянам некоторые меры социальной поддержки, а также предложил ввести новые налоги - 15-процентный налог на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, а также налог на прибыль от банковских вкладов объемом более 1 млн рублей.

Через пять дней после обращения Путина, 29 марта, в Москве и Московской области объявили режим всеобщей самоизоляции. Вслед за этим такой режим по примеру Москвы начали вводить и в других российских регионах.

На данный момент общее количество заболевших коронавирусом в России составляет 3 548 человек, причем 771 случай был зафиксирован за последние сутки. 30 человек с подтвержденным диагнозом умерли, из них шестеро - за последние сутки.