Тиньков передаст акции своего банка семье и покинет совет директоров

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS

Олег Тиньков начал еще прошлой осенью переводить акции банка "Тинькофф" из двух частных компаний, которыми он владеет лично, в семейный траст.

"Это позволит сохранить акции в семье при любых обстоятельствах, даже в случае моей смерти", - говорится в обращении Олега Тинькова, которое есть в распоряжении Би-би-си.

Тиньков начал процесс перевода активов в октябре 2019 года, а 19 марта 2020 года он вступил в силу.

Кроме того, Тиньков собирается покинуть пост председателя совета директоров банка в течение нескольких ближайших недель.

"Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом", - говорится в его заявлении.

В начале марта бизнесмен Олег Тиньков объявил, что у него была диагностирована острая форма лейкемии. Диагноз был поставлен в октябре 2019 года - тогда же он начал процесс перевода активов.

Тиньков сообщал в начале марта, что уже прошел несколько курсов химиотерапии. Он уточнил, что не управляет банком лично уже несколько лет, этим занимается команда во главе с Оливером Хьюзом.

Тиньков сообщил о своей болезни после того, как стало известно о налоговых претензиях к нему со стороны США. Налоговая служба США считает, что Тиньков мог скрыть активы и доходы в размере 1 млрд долларов, когда отказался от гражданства США. Тиньков был гражданином США до 2013 года.

По этим обвинениям ему грозить до шести лет заключения.

В начале марта стало известно, что Тиньков был задержан в Лондоне, а затем освобожден под домашний арест. По данным британских СМИ, он не может покидать свою квартиру в Лондоне и должен отмечаться в правоохранительных органах три раза в неделю.

Власти США добиваются экстрадиции российского банкира. Он пытается в суде оспорить эти требования.