В России приостановили производство сигарет. Ждет ли россиян дефицит табака?

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Крупнейшие производители табачной продукции - Japan Tobacco International, Philip Morris International и British American Tobacco - временно остановили работу своих фабрик в России. Причиной стала вспышка коронавируса и длинные "каникулы" в стране.

Табачная продукция не вошла в обновленный перечень товаров первой необходимости. Компании посчитали, что производить сигареты и другие табачные изделия в течение нерабочей недели, которую объявил ранее Владимир Путин, нельзя и поэтому приостановили производство. Об этом говорится в письме от представителей отрасли, которое цитирует газета "Ведомости".

В четверг, 2 апреля, Владимир Путин продлил "каникулы" до 30 апреля: весь месяц будет нерабочим.

Русская служба Би-би-си объясняет, насколько хватит запасов сигарет и других табачных изделий, если табачные заводы не заработают.

Почему табачные компании приостанавливают производство?

28 марта правительство утвердило список непродовольственных товаров первой необходимости. Тогда в него была включена табачная продукция. Но на следующий день табак был исключен из списка по непонятным причинам.

Директор Совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, которое цитируют "Ведомости", как раз просит включить табак в этот перечень.

В British American Tobacco обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой включить табак в региональный список товаров первой необходимости. На территории города производят более 50% сигарет в России.

"Никто не знает, как это произошло", - рассказал Би-би-си эксперт отрасли, несколько лет возглавлявший ассоциацию "Табакпром" Вадим Желнин. Он предполагает, что табак попросили исключить из списка антитабачные активисты.

Международные компании трепетно относятся к подобным указаниям, потому они были вынуждены остановить производство, говорит Желнин. Он подчеркнул, что перечень правительства носит рекомендательный характер, а решение о том, следовать ему или нет, принимается региональными властями. Они могут просто принять, сократить или расширить сформированный правительством список.

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"Насколько я знаю, позиция минпромторга состоит в том, что закрытие табачных предприятий - это чрезмерные ограничения, но при этом это зона ответственности региональных властей", - говорит глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. В ассоциацию входят крупнейшие российские торговые сети, которые продают в том числе сигареты и другую табачную продукцию.

В минпромторге назвали исключение табака "старой позицией, сформированной при первом составлении списка".

По информации Белякова, табак в ближайшее время планируют вернуть в список товаров первой необходимости. В минпромторге уточнили, что это будет решение не министерства, а правительства.

"Запасы продукта сформированы на всех уровнях цепочки поставок, однако дальнейшая приостановка операций может привести к сбоям в цепочке поставок", - заявили Интерфаксу в Japan Tobacco International.

На сколько хватит запасов табака?

Однако пока табака нет в списках, а президент превратил нерабочую неделю в нерабочий месяц. А значит, непонятно, возобновят ли компании производство сигарет.

По последним данным ВОЗ, в России насчитывается 36 млн курильщиков. Месячное потребление курящими легальной продукции составляет около 1 млрд пачек, говорит Желнин.

Запасы торговых сетей в зависимости от региона, по его словам, способны обеспечить табаком на срок до месяца. В удаленных регионах запас может быть даже годовым. В крупных же городах, где складские помещения стоят дорого, возможны меньшие запасы, предполагает эксперт, и может возникнуть дефицит.

С его оценкой запасов согласен и генеральный директор аналитического агентства Infoline Иван Федяков: он также считает, что сигарет хватит примерно на месяц.

В Japan Tobacco International сообщили Интерфаксу, что на уровне цепочек поставок у них есть запасы продукции, но не исключили перебоев с поставками в будущем.

"Каких-то видов продукции может хватить на месяц, а какие-то закончатся быстрее, чем за неделю", - заявила в разговоре с Интерфаксом директор British American Tobacco по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь Яна Гуськова.

Дистрибуция из Санкт-Петербурга по России может составлять до 20 дней, говорит она. "Даже недельный простой фабрики существенно отразится на количестве продукции на полках", - заявляли в BAT.

По ее оценке, бюджет может терять около 10 млрд рублей в неделю на акцизах на сигареты из-за простоя фабрик.

Рост цен и расцвет контрафакта

Желнин подчеркивает, что дефицит может возникнуть именно среди легальной продукции, подстегнув таким образом ввоз и производство нелегальной. Сейчас в России доля нелегальной продукции на табачном рынке составляет 15-20%, объясняет он.

При продлении нерабочей недели до нерабочего месяца создаются принципиально сложные условия для функционирования предприятий, говорит Федяков. В связи с этим могут начать расти цены, а с ними - и доля контрафакта на рынке.

По словам Желнина, сейчас основной поставщик нелегальной продукции - это Беларусь. Но граница с этой страной закрыта с 18 марта.

Беларусь также является крупным поставщиком легальной продукции, добавляет Федяков. Грузоперевозки на данный момент не закрыты. Часть производства в случае дальнейшей приостановки производства будет перекинута туда, добавляет эксперт.