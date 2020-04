"Бесцельного катания не будет". Чечня закрыла федеральную трассу

View this post on Instagram

Практика показала, что борьба с коронавирусом должна носить жесткий характер. Если действительно хотим предотвратить крах экономики, политической и общественной жизни, необходимо действовать решительно. Полумеры создают временную иллюзию благополучия и способны привести к пропасти. Поэтому, с первого же дня я поставил перед Оперативным штабом, правительством, администрацией и правоохранительными органами четкую задачу оградить республику и население от возможной катастрофы. Штаб действует как по законам военного времени. Своевременно введён карантин, ограничено передвижение транспорта и граждан, заблаговременно закрыты объекты досуга, торговли, спорта и т.д., за исключением аптек и продовольственных магазинов. Сегодня принял решение с 5 апреля ввести режим полной изоляции Чеченской Республики от коронавируса. До этой даты все жители ЧР, находящиеся за пределами республики, должны вернуться домой, а также выехать, планирующие это сделать. Пятого апреля мы прекращаем принимать авиарейсы, пассажирские поезда, закрываем въезд для автотранспорта. Исключение делается для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств. И с этого же дня приступаем к дезинфекции городов, населенных пунктов и объектов. Кому-то эти меры могут показаться слишком строгими. А я убеждён в обратном! Каждый руководитель на местах лучше знает ситуацию, знает как решить проблему, обязан взять на себя всю полноту ответственности перед законом и Президентом России Владимиром Путиным, действовать оперативно и решительно! Только так мы убьём коронавирус! #кадыров #чр #коронавирус #карантин