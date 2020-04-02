"Бесцельного катания не будет". Чечня закрыла федеральную трассу

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Чеченский участок федеральной трассы закроют для автотранспорта. Водителям, использующим Чечню для транзита, предложено выбирать объездные маршруты.

О том, что Чечня закроет воздушные и наземные границы с 5 апреля, Рамзан Кадыров заявил 1 апреля. "После этого мы вас не запустим. То, что закон нарушил, правила, не правила - никаких правил, если касается безопасности моего народа", - сказал глава Чечни. Кадыров заявил, что самолеты и поезда с пассажирами, прибывшие в регион после 5 апреля, будут отправлены обратно.

"Я обращаюсь и к федеральному центру, чтобы дали возможность принимать решения руководству региона. А то когда они хотят, они могут, если не хотят - не могут", - сказал Кадыров во время прямого эфира в своем "Инстаграме".

В своем телеграм-канале Кадыров написал, что "бесцельного катания не будет", а исключение сделают для экстренных служб, перевозки продуктов, медикаментов и других жизненно важных товаров, транспортировки больных.

Кадыров не объяснил, коснутся ли эти исключения автотранспорта, проезжающего транзитом по федеральной трассе Р-217 "Кавказ", которая проходит через Чечню.

Несмотря на то, что официально Чечня закрывает границы только 5 апреля, фактически въезд в регион был ограничен еще в конце марта. 29 числа депутат Госдумы Адам Делимханов написал в своем "Инстаграме", что водители, планирующие транзитный маршрут через Чечню, "должны будут найти объездные пути".

В тот же день Кадыров заявил, что надо предусмотреть возможность обработки специальными средствами заезжающего в Чечню автотранспорта людей, "которых мы знаем, которых мы поддерживаем, тех, кто завозит продукты питания, необходимые для жизни населения". Как именно это будет сделано, глава Чечни не объяснил.

Новостной сайт Фортанга.орг опубликовал 30 марта видео, на котором водитель снимает длинную пробку на посту между Чечней и Ингушетией. "(Чечня) не принимает, огромное количество большегрузных фур и другого автотранспорта, следующего в Чечню транзитом через Ингушетию, теперь скопилось на нашей территории. В Ингушетию, значит, можно с вирусом. Такого безалаберного поведения я еще не встречал", - цитирует сайт жителя Ингушетии Бекхана Плиева.

Чеченец, прилетевший в Москву 29 марта, анонимно рассказал Би-би-си, что использовал аэропорт Ингушетии, так как грозненский рейс перенесли туда: "Я выехал из дома около 11 часов. Доехал до границы, перешёл пешком и на такси добрался до аэропорта Ингушетии. Ингушетия не требовала ни масок, ни перчаток, и не было напряженности. В Москве тоже никому не было дела до нас".

"Все въезды в город (Грозный) были закрыты. В республику не пускали никого. Местных, если переезжают границу и сразу возвращаются, отправляют на карантин или вообще не пускают. Была большая очередь на въезде в Чечню. Для всех передвигающихся по республике - обязательно нужно иметь маску и перчатки. Если один из этих атрибутов отсутствует у человека за рулем, машину арестовывают, какова будет дальнейшая судьба машины и водителя - непонятно. Вчера ночью некоторые райцентры были закрыты для въезда", - рассказал мужчина.

В Чечне действуют самые строгие правила соблюдения самоизоляции. Во время совещания с оперативным штабом по коронавирусу 26 марта Кадыров заявил, что нарушивших карантин нужно отправлять в заброшенные места, запирать на ключ и оставлять без еды. "Умышленно, зная все, вышел в народ и спокойно ходит. В яму закопать, бросить его, пусть там умирает", - сказал он.

В соцсетях стали распространять видео, на которых чеченские полицейские патрулируют улицы, вооружившись полипропиленовыми трубами.

Чеченцев, вышедших на улицу без причины, забирают в районный отдел полиции и держат по несколько десятков человек в одном помещении, сообщили Русской службе Би-би-си в правозащитном центре "Мемориал".

По состоянию на 1 апреля в Чечне зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции. Скончалась одна женщина.