Москва может ввести спецпропуска: без них от дома можно будет отойти лишь на 100 метров

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Московские власти готовы ввести пропускную систему для передвижения по городу в режиме "повышенной готовности" и уже прописали условия выдачи спецпропусков - "кодов" - для тех, кому нужно покидать жилище для работы или службы, и тех, кто будет выходить в магазин или аптеку. Москвичам, вероятно, придется получать пропуск каждый раз, когда им будет нужно отойти от дома на расстояние дальше 100 метров.

Нарушителей может ждать не только лишение спецпропуска, но и административное и даже уголовное наказание. Для административных мер в столице могут быть созданы специальные органы.

Русская служба Би-би-си ознакомилась с копиями документов, которые были разосланы в ряд крупных компаний для заполнения их руководителями заявок на спецпропуска для ключевых сотрудников.

В мэрии Москвы не ответили по существу на просьбы Би-би-си подтвердить или опровергнуть подлинность документов, а также не уточнили, является ли такой вариант введения пропусков утвержденным и финальным. "Не живите слухами", - посоветовал представитель мэрии.

Ранее Би-би-си выяснила, что режим самоизоляции может продлиться до конца апреля и стать более жестким уже на этой неделе.

Спецпропуска для работающих и служащих

По данным Би-би-си, московское правительство может установить два основных правила нахождения людей на улице и передвижения по городу.

Первое- если вы идете в магазин, выносите мусор или выгуливаете домашних животных и отходите от своего дома не дальше, чем на 100 метров, получать спецразрешение для выхода на улицу не потребуется.

Второй режим - если вы передвигаетесь по городу на расстония дальше 100 метров от места жительства, по служебной или рабочей необходимости, нужно будет получить пропуск.

Спецпропуска могут быть нужны не всем. Без них свободно перемещаться по Москве, в том числе с использованием транспорта, смогут, например, федеральные и московские чиновники - им понадобится предъявить только служебное удостоверение. Тем же правом будут пользоваться военные при предъявлении удостоверения военнослужащего.

Кроме того, свободно ездить и ходить по городу смогут работники медицинских учреждений, но им для этого им будет необходимо иметь на руках справку, выданную руководителем организации. Такая справка может быть действительна в течение 14 дней с момента выдачи.

Правом свободно передвигаться по городу также будут обладать "ключевые" сотрудники организаций, для которых руководители оформили заявку на специальный пропуск. Его можно будет получить как для осуществления трудовой деятельности, так и для прохождения государственной службы.

Такое разрешение может выдаваться на семь календарных дней. Затем оно может продлеваться на основании новой заявки и без повторного внесения сведений, если они не менялись.

В заявке на получение такого пропуска будет необходимо будет указать ФИО, ИНН работодателя либо нанимателя, контактный телефон работодателя, а в случае заявки на автомобиль - его марку и регистрационный номер.

Получить такой пропуск (код) можно будет на официальном сайте мэрии и правительства Москвы.

Работникам органов исполнительной власти столицы выдадут пропуска при предоставлении списков в департамент информационных технологий и при условии согласования профильным заместителем мэра.

Спецпропуска для всех остальных

Специальный код для перемещения по городу на расстояние дальше 100 метров от дома можно будет получить и не для выполнения трудовой деятельности - для этого жителям также может быть нужно оставить заявку на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Для получения такого разрешения необходимо будет указать ФИО, название района Москвы или поселения, цель передвижения, а также марку и регистрационный номер автомобиля при его использовании.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

То же самое необходимо будет указать в случае передвижения за пределы территории района проживания. Дополнительно потребуется указать место назначения - район, поселение или другой регион.

В документах указано, что такие пропуска будут выдаваться "на один календарный день для однократного использования".

Во всех случаях в выдаче специального разрешения на передвижение по городу и за его пределы может быть отказано, если не были предоставлены "необходимые сведения". "Предоставлении недостоверных сведений" и "несоответствие целей передвижения тем, что были указаны в заявке" также может стать причиной отзыва пропуска.

Кроме того, специальное разрешение (код) может быть отозвано, если будет выявлены "факты предоставления недостоверных сведений, использование специального кода с нарушением требований, нарушение требований "повышенной готовности".

Кто будет следить?

Выявлять нарушения режима спецпропусков в Москве будут департамент региональной безопасности Москвы, управление МВД по Москве и Росгвардия.

Кроме того, для контроля на транспорте привлекут столичный департамент транспорта и задействуют систему видеонаблюдения, находящуюся в управлении департамента информационных технологий.

Нарушения, в том числе предоставление недостоверных сведений, могут повлечь административную и уголовную ответственность.

При этом дела об административных правонарушениях, помимо действующих уполномоченных органов власти и лиц, может также рассматривать "объединение административно-технических инспекций Москвы, уполномоченное правительством Москвы государственное казенное учреждение". Что это за организация - не уточняется.