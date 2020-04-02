Путин дал губернаторам новые полномочия по борьбе с эпидемией. Двое ушли в отставку

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Второе обращение президента Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса сопровождалось отставками и назначениями в российских регионах. За несколько минут до начала трансляции речи президента свой пост покинул губернатор Архангельской области, а через несколько минут после обращения с должности ушел глава Коми. Оба считались претендентами на отставку еще до эпидемии, но кризис ускорил их уход. Замены обоим руководителям нашлись очень быстро.

Путин в своем выступлении речи сказал, что даст новые полномочия губернаторам для борьбы с пандемией коронавируса в России. Руководителям регионов, согласно указу президента придется самостоятельно разработать меры - они получили право останавливать работу предприятий и организаций, а также передвижение транспорта, в том числе личного. Би-би-си разбиралась, почему двух губернаторов решили заменить и почему Путин не стал принимать ограничительные меры сам.

Шиес все испортил

Отставку двух "арктических" губернаторов - Игоря Орлова (Архангельская область, назначен в период президентства Дмитрия Медведева) и Сергея Гапликова (Коми) - прогнозировали давно. На границе этих двух регионов находится одна из самых горячих протестных точек в России - станция Шиес.

Проект строительства полигона для вывоза туда московского мусора вызвал массовые протесты в обоих регионах с требованием отставки Орлова, который в ответ публично назвал протестующих "шелупонью". Были у Орлова и конфликты с региональной элитой.

Media playback is unsupported on your device Как живет Шиес - одна из самых скандальных строек России. Фильм Би-би-си

Как отмечает телеграм-канал "Капитан Арктика" (экспертный ресурс по арктическим темам), "все арктические проекты Орлова оказались мертворожденными". Хотя в 2018 году губернатор публично заявлял, что арктический бизнес "жив" и требовал повесить в аэропорту и на вокзале вывеску "Наша территория - Арктика".

В августе прошлого года он занял последнее - 85-е - место в "национальном рейтинге губернаторов" Центра информационных коммуникаций "Рейтинг". Политологи еще в сентябре 2019 года прогнозировали досрочную отставку Орлова.

"Ситуация с Шиесом испортила ему все окончание второго срока", - отметил политолог Григорий Добромелов. "У него кончался в сентябре срок полномочий, и его шансы на избрание были минимальны, даже если бы он противостоял подставным кандидатам", - добавил политолог Михаил Виноградов.

"Могу ли я работать губернатором, определяет президент и люди. Социология говорит, что надо другого человека", - сказал Би-би-си сам Орлов.

А так губернатор год назад комментировал данные о том, что против строительства мусорного полигона в районе Шиеса выступают 96% жителей региона: "Ну их нафиг, эти цифры... Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают".

Путин в четверг назначил руководить Архангельской областью Александра Цыбульского. До последнего времени он был главой Ненецкого автономного округа. А НАО вместо Цыбульского возглавил его заместитель Юрий Бездудный.

Коми прислали доктора

Чуть менее ожидаемой была отставка Сергея Гапликова, возглавлявшего Коми с 2015 года - после ареста предыдущего губернатора Вячеслава Гайзера.

"Гапликов не смог ни создать команду, ни выстроить отношения с элитами, - отметил политолог Добромелов. - Республика по всем рейтингам была в самом хвосте, хотя это мощный регион с ресурсами". По его словам, стратегия Гапликова "разносить всех, мол, вы бездари, как вы все хреново работаете", была хороша в первые месяцы его работы, но губернатор придерживался ее все пять лет руководства Коми.

Бывший чиновник администрации Коми и бывший фигурант "дела Гайзера" Павел Марущак сказал Би-би-си, что обоих губернаторов-отставников "убил Шиес". "Но если Орлов под эту стройку выбил хотя бы много денег из Москвы на дорожный ремонт в регионе, то Гапликов избрал стратегию шланга: лежать в стороне и ничего не предпринимать", - считает он.

По его словам, в заксобрании республики несколько раз обсуждалось, что необходимо занять какую-то позицию по поводу стройки мусорного полигона, но администрация губернатора ни разу не дала довести это обсуждение до конкретного голосования.

Окончательный крест на карьере Гапликова, по мнению Марущака, поставила история с больницей в городе Эжва, где, как вчера стало известно, сразу 53 человека заразились коронавирусом: "В стране появился еще один масштабный очаг заражения - и было очевидно, что президента проинформируют об этой ситуации". В четверг сотрудники управления Следственного комитета по Коми начали проверку Эжвинской больницы.

Вместо Гапликова президент назначил главой Коми замминистра здравоохранения Владимира Уйбу. "Это человек под задачу, так как в республике проблемы со здравоохранением, - сказал Би-би-си политолог Добромелов. - Для Коми все лучше, чем Гапликов".

"Нормальная система - разделяй и властвуй"

Менять глав двух регионов пришлось в напряженный момент борьбы с эпидемией коронавируса, признал близкий к Кремлю собеседник Би-би-си, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать отставку руководителей регионов.

"Но менять нужно сейчас, чтобы не было провалов в работе с возможными жертвами, которых можно было бы избежать", - говорит он, отмечая, что, по данным мониторингов, к уволенным главам Архангельской области и Коми жители регионов "относились негативно".

Собеседник Би-би-си, близкий к руководителям Северо-Западного федерального округа (СЗФО), убежден, что Уйба, назначенный главой Коми, временная фигура и на выборы не пойдет - чиновнику уже 61 год. Источник Би-би-си попросил об анонимности, поскольку не уполномочен оценивать эти кадровые перестановки в СМИ.

За выборы в СЗФО отвечает заместитель полпреда президента Любовь Совершаева, которая на посту вице-губернатора Петербурга курировала избрание Александра Беглова, после чего вернулась в полпредство. При этом Совершаеву называли в СМИ возможным кандидатом в губернаторы одного из регионов округа, а источник Би-би-си не исключал, что речь идет как раз об Архангельской области.

Обсуждались в СМИ и сложные отношения Совершаевой с Сергеем Гапликовым в период, когда полпредом в СЗФО был Беглов. В СЗФО отставки глав Коми и Архангельской области комментировать отказались.

"Отставки в регионах - это подготовка к сентябрьским выборам, сверстанная воедино с выступлением президента, до кучи, что называется", - сказала Би-би-си директор региональной программы независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

По ее словам, сейчас, когда главам регионов надо вводить непопулярные карантинные меры, "какой-нибудь свеженький, может быть, пойдет лучше". "Не подверстывайте все под коронавирус, жизнь-то продолжается", - добавила она.

При этом Зубаревич признает, что крайними в ситуации пандемии становятся именно начальники регионов: "Справился - молодец, не справился - на тебя, как на козла отпущения, вся ответственность будет скинута. Нормальная система - разделяй и властвуй". Кроме того. Кремль таким образом перенес ответственность с высших лиц на местных начальников, отметила эксперт.

Решения, вводить ли карантин и запрещать ли людям выходить на улицы, сейчас принимают сами главы регионов. Еще до объявления Путина о расширении полномочий губернаторов большинство регионов ввело у себя режимы самоизоляции по примеру Москвы.

В ряде регионов, например, в Карелии, Забайкалье, и некоторых районах Якутии, на время эпидемии ограничили продажу алкоголя. Некоторые пошли еще дальше - в Нижегородской области и Татарстане граждан обязали для любого выхода на улицу заполнять анкету на специальных сайтах и получать пропуск. Московские власти подготовили аналогичную систему, но в четверг мэр столицы сказал, что вводить ее пока не будут.

"Все же больше тут нежелания брать на себя публичную ответственность, а не делегирования полномочий регионам, - комментирует ситуацию политолог Михаил Виноградов. - Губернаторы не готовы к такой самостоятельности и будут согласовывать действия с федералами или по крайней мере с полпредствами". Вводить режим самоизоляции региональным руководителям рекомендовали как раз полпредства, писала Би-би-си.

"Должна быть гибкость в принимаемых мерах, и тем, кто на месте, виднее, какие именно решения принимать по ситуации, - так объясняет стратегию Кремля на расширение полномочий регионов политолог Евгений Минченко. - Было бы глупо прописывать протоколы для всех 85 регионов на федеральном уровне. И это гибкое решение показывает не слабость, а силу Путина в том, что он может себе это позволить".