В Китае запрещают есть кошек. Кошки тоже заражаются коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency

Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, где отныне запрещено продавать и употреблять в пищу мясо кошек и собак.

В феврале китайские власти запретили продажу и употребление в пищу диких животных, поскольку предполагается, что культура употребления их мяса в пищу создала условия для зарождения вируса, вызывающего Covid-19.

Но теперь Шэньчжэнь запретил есть мясо и домашних собак и кошек. Закон вступит в силу 1 мая.

По данным Humane Society International, ежегодно в странах Азии на мясо забивают 30 млн собак.

В Китае собак едят далеко не все, абсолютное большинство китайцев никогда не пробовали собачатину и не испытывают желания ее попробовать.

"Собаки и кошки из всех животных сумели стать наиболее близкими людям в качестве домашних питомцев, поэтому запрет на употребление в пищу собак и кошек и других домашних животных является нормальной практикой в развитых странах, а также в Гонконге и на Тайване, - цитирует Рейтер заявление администрации города. - Этот запрет также отвечает требованию и духу человеческой цивилизации".

Организация Humane Society International, отстаивающая права животных, приветствовала решение властей города.

"Это может стать знаковым событием в деле борьбы с этим ужасным явлением, из-за которого ежегодно в Китае гибнут 10 млн собак и 4 млн кошек", - заявил представитель организации Питер Ли.

В то же время в Китае официально разрешили использование медвежьей желчи для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом.

В китайской традиционной медицине желчь широко применяется в качестве лечебного средства. Жидкость отбирают у живых медведей в неволе, эта процедура причиняет им физическую боль и психологические страдания.

Активный ингредиент желчи - урсодеоксихолевая кислота - используется для выведения желчного камня и лечения печени. Научных доказательств действенности подобного метода в лечении коронавируса нет.

Представитель Animals Asia Foundation Брайан Дэйли заявил в интервью Франс пресс: "Нам не следует рассчитывать, что средства, получаемые из диких животных, в том числе медвежья желчь, помогут справиться со смертельным вирусом, который, по всей видимости, зародился в дикой природе".

Китайские власти запретили продажу и употребление в пищу диких животных в феврале, после того как стало известно, что источником распространения коронавируса мог стать рынок морепродуктов в Ухане, где продавались дикие животные и их мясо. Именно там вирус мог передаться от животного к человеку.

Кошки тоже уязвимы для коронавируса

Правообладатель иллюстрации AFP

Тем временем, группа китайских ученых пришла к выводу, что кошки способны заражать друг друга коронавирусом, вызывающим Covid-19. Пока ничто не указывает на то, что они способны заражать человека. Исследование специалистов Харбинского института ветеринарных исследований пока не рецензировалось.

Ученые обнаружили, что вирус передавался, по всей видимости, воздушно-капельным путем от кошек к кошкам. Исследователи также провели аналогичный эксперимент с собаками, курами, свиньями и утками, но заражения не произошло. Из предыдущих исследований известно, что коронавирус передается также между хорьками.

Пяти кошкам ввели в нос образцы коронавируса. Через шесть дней специалисты обнаружили у двух кошек вирусную РНК, а также частицы вируса в верхних дыхательных путях.

Трех других зараженных кошек поместили в клетки рядом с тремя незараженными кошками. У одной из них затем нашли вирусную РНК, на основе чего ученые предположили, что она заразилась воздушно-капельным путем от других кошек. Как отмечается, все четыре зараженные кошки выработали антитела против вируса.

С учетом того, что заразилась лишь одна кошка, находившаяся рядом с инфицированными, китайские специалисты предположили, что уровень передачи вируса между кошками не высок.

Ранее стало известно, что в Бельгии коронавирусом заразилась домашняя кошка. Через неделю после того, как у хозяина животного начались симптомы Covid-19, у кошки также появилось затрудненное дыхание, понос и рвота. Взятый у нее анализ показал, что животное заразилось коронавирусом.