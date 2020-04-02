"Я отправлю вас в могилу": как в разных странах борются с нарушителями карантина

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Президент Филиппин Родриго Дутерте обещал "отправить в могилу" тех, кто "создает проблемы" в районах, закрытых из-за карантинных мер. В условиях, когда ограничения так или иначе касаются более чем трети населения мира, полиция во многих странах переходит к жестким действиям в отношении нарушителей.

Слова Дутерте прозвучали во время, когда все больше правительств в мире стремятся обеспечить соблюдение строжайших карантинных мер.

"Мои указания полицейским и военным, а также к властям в деревнях - если возникнут проблемы или начнется конфликт и ваши жизни будут в опасности, - стреляйте на поражение", - заявил президент в обращении в среду вечером.

"Вместо того чтобы вы создавали проблемы, я отправлю вас в могилу", - сказал Дутерте.

Несколькими часами ранее в Кесон-Сити, рядом с Манилой около 150 жителей района Паг-Аса устроили пикет на обочине Авеню Эпифанио де Лос Сантос.

Протестующие утверждали, что им не досталось продовольственной помощи, которую правительство распределяет между семьями с небольшим доходом. Их быстро разогнали, задержав 21 человека.

В администрации Кесон-Сити позже заявили, что помощь распределялась между всеми поровну, по пообещали снова проверить списки семей, которым она полагается.

Слова президента, пригрозившего протестующим могилой, раскритиковали правозащитники, а чиновники дали им более мягкую интерпретацию. Шеф полиции Арчи Гамбоа в четверг сказал, что президент сделал слишком сильный акцент на соблюдении карантинных мер и полиция не будет стрелять в протестующих.

Дутерте известен скандальными заявлениями.

Индия и Пакистан

Трехнедельный карантин, объявленный премьер-министром Нарендрой Моди 24 марта, касается 1,3-миллиардного населения Индии. Всем этим людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Полицейские патрули ловят нарушителей, и действия полиции по отношению к ним раскололи индийские соцсети на два лагеря. В штате Пенджаб правоохранители заставили группу мужчин приседать и скандировать "мы - враги общества, нам не сидится дома".

Представитель правящей партии Бхаратия Джаната в четверг выложил в "Твиттер" ролик, на котором толпа прогоняет медицинских инспекторов в защитных костюмах, кидая в них камни. Он осудил действия толпы.

Это произошло в городе Индор, в штате Мадхья-Прадеш. Врачи пытались отследить контакты человека с положительным тестом на коронавирус. Им удалось спрятаться от толпы внутри автомобиля. Двое медиков пострадали, четверо нападавших задержаны, сообщают местные СМИ.

Видео с нарушителями карантина появляются в соцсетях и в соседнем Пакистане.

В конце марта в одном из аккаунтов появился ролик, снятый, как утверждалось, в штате Пенджаб. Полицейский на нем бил мужчину в медицинской маске бамбуковым шестом.

Часть пользователей "Твиттера" встала на сторону властей и называет нападающих на врачей террористами. Другие возмущаются действиями полиции.

США: день рождения с полицией

США в начале недели потряс видеоролик, снятый на дне рождения девочки из Лос-Анджелеса.

На празднике собрались 40 гостей. Это было нарушением карантинных правил и кто-то вызвал полицию. Ролик с линией полицейских, сначала говорящих с гостями вечеринки в мегафон, а потом идущих на них живой цепью, облетело американские соцсети.

В США подобные столкновения происходят уже не первую неделю. В середине марта скандал вызвал ролик, на котором полицейские бросаются на толпу отдыхающих в Майами и обстреливают их шариками с перечной жидкостью.

В адрес полицейских звучат обвинения в расизме, представители полиции говорят, что ведется внутреннее расследование, сообщали американские СМИ.