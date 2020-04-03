Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса. Его эффективность не доказана

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Врачам подведомственных московских лечебных учреждений предложено принять участие в исследовании препарата для профилактики COVID-19. Лекарство под названием гидроксихлорохин используется при ревматоидном артрите и малярии, его эффективность против нового коронавируса не подтверждена. Медики предупреждают о риске многочисленных побочных явлений.

Принять участие в исследовании гидроксихлорохина для профилактики коронавируса предлагается московским медикам на сайте doc-covid.ru. Он был создан по поручению главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна. Подписанный им приказ оказался у сотрудника одной из московских больниц, с документом ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Источник, близкий к департаменту здравоохранения, подтвердил, что врачам должны выдавать бесплатные лекарства для профилактики коронавируса в рамках указа Сергея Собянина.

Работники ресурса отвечают на сообщения с почты на доменном имени департамента здравоохранения Москвы. За дополнительной информацией там посоветовали обратиться в пресс-службу департамента здравоохранения Москвы. Русская службы Би-би-си отправила вопросы и ожидает ответ.

Для участия в эксперименте врачи должны зарегистрироваться на сайте, предоставив личные данные и номер телефона.

"Целью данного исследования является определение эффективности гидроксихлорохина в качестве профилактики развития симптомов COVID-19 у медицинских работников, имеющих непосредственный контакт с пациентами положительными по COVID-19", - говорится на doc-covid.ru.

Препарат выпускается под брендами "Иммард", "Плаквенил", "Гидроксихлорохин". Он показан при ревматоидном артрите, малярии, красной волчанке. Ранее в СМИ появилась информация о его эффективности при лечении и профилактике COVID-19 - в результате возник ажиотажный спрос, и препарат исчез из многих аптек. Московские чиновники объявили тендер на его на его поставку.

На сайте приводится список из 23 клинических испытаний по применению его и против коронавируса, которые проходит сейчас гидроксихлорохин в разных странах. Из них 11 исследуют профилактический эффект препарата.

Официальных публичных данных о начале клинических испытаний в Москве на сайте clinicaltrials.gov Русской службе Би-би-си найти не удалось. В документах и на doc-covid.ru это тоже не позиционируется как клиническое испытание. Там используется лишь формулировка "применение вне показаний".

Врачам, которые согласятся на эксперимент, будут бесплатно выдавать гидроксихлорохин (200 мг утром и вечером в течение 14 дней, затем по 200 мг один раз в день в течение трех месяцев). Лекарства должны выдавать врачам на рабочем месте, то есть в больнице.

"Есть опция отказаться от такой профилактики, но завотделениями требуют от своих сотрудников в обязательном порядке зарегистрироваться", - говорится в письме о ситуации в инфекционной больнице, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Связь с депздравом

Требование обеспечить лекарствами пациентов и тех, кто работает с больными коронавирусом, содержалось в указе Собянина о введении режима повышенной готовности. Бесплатно медикаментами будут обеспечивать и больных, которые будут проходить лечение на дому.

Согласно приказу министра здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, эксперимент будет проводиться в 10 больницах Москвы, в том числе в госпитале в Коммунарке, крупнейшей больнице, принимающей пациентов с коронавирусом.

По телефону, указанному на doc-covid.ru, посоветовали звонить в пресс-службу, дав номер, указанный в СПАРКе в контактах одной из подведомственных организаций Москвы (Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ).

Департамент здравоохранения Москвы 2 апреля объявил закупку препаратов гидроксихлорохина на 2,6 млн рублей. В тендере не указано, кому предназначен препарат - врачам или пациентам и от какого заболевания.

Недоказанный эффект и побочка

Лекарства с доказанной эффективностью для лечения и профилактики коронавируса пока не существует. Согласно рекомендациям минздрава России, гидроксихлорохин, как и несколько других лекарств, можно использовать для пациентов с диагностированным коронавирусом. Однако в документе содержится оговорка: "Имеющиеся на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности/неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения".

В бланке согласия на применение препарата, размещенном на doc-covid.ru, также указано, что эффективность лекарства "для профилактики и лечения легких форм коронавируса в настоящее время не подтверждена объективными данными", а "его прием при тяжелых формах новой коронавирусной инфекции COVID-19 не подтвердил эффективности".

На сайте перечислены побочные эффекты препарата, в том числе тошнота и рвота, шум в ушах, тугоухость, нарушение остроты зрения, головокружение, диарея. "Не знаю, как они будут в себе совмещать комбинезон химзащиты и диарею, вероятно, их работоспособность снизится", - сказал Би-би-си сотрудник медицинской организации, знакомый с побочными эффектами препарата.

Дефицитный препарат

В России зарегистрированы препараты четырех производителей гидроксихлорохина - французской "Санофи", канадской "Нью-Фарм Инк", индийской "Ипка Лабораториз", а также ставропольского ЗАО "Биоком". Русской службе Би-би-си удалось связаться с одним из них - "Санофи".

В последнее время растет спрос на гидроксихлорохин как со стороны аптечного сегмента, так и у государственных заказчиков, сообщил Юрий Мочалин, директор по корпоративным связям "Санофи" в Евразии.

"Он может быть вызван рядом публикаций, показывающих потенциальную антивирусную активность данного препарата при коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в письменном ответе Мочалина Би-би-си.

По его словам, эти публикации основаны на предварительных результатах небольших исследований. Гидроксихлорохин сейчас не показан для лечения коронавируса.

Из-за появившегося ажиотажа препарат теперь сложнее достать тем, кому он нужен для лечения по показаниям. "Ведомости" сообщали, что в большинстве московских аптек 27 марта не было противомалярийных препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин.

Мочалин пояснил, что компания принимает меры для обеспечения пациентов гидроксихлорохином для продолжения назначенной терапии по зарегистрированным показаниям. "С нашей стороны мы вводим жесткий мониторинг заказов и отгрузок контрагентам с целью обеспечения пациентов по зарегистрированным показаниям", - сказал он.

Компания попросила игроков рынка ужесточить отпуск препарата по рецептам и зарегистрированным показаниям. "Санофи" также обратилась в российский минздрав с просьбой "выразить четкую позицию в отношении применения данного препарата вне зарегистрированных показаний", так как надежных клинических исследований эффективности лекарства при коронавирусе пока нет.

При участии Андрея Сошникова и Андрея Захарова