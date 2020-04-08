Мэрия Москвы собирается потратить 1,9 млрд рублей на дезинфекцию дорог

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Государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги", отвечающее за содержание дорог в Москве, собирается провести тендеры на покупку дезинфицирующих средств. Закупки были запланированы на фоне пандемии коронавируса.

Дезинфекция в Москве проводится три раза в день, говорил ранее глава "Автомобильных дорог" Александр Орешкин. "Мы используем дезинфицирующее средство, шампунь и воду. Всего для промывки фасадов, автомобильных знаков, дорог задействовано более 5 тыс. специальной техники", - цитирует его ТАСС.

Обработке подлежат "проезжие части, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды", говорится на сайте организации. Препараты для обработки "рекомендовал Роспотребнадзор".

Стоимость дезинфекции не публиковалась, но в плане-графике закупок ГБУ "Автомобильные дороги" появилась информация о намерении провести закупки дезинфицирующих средств на сумму 1,9 млрд рублей. Информация была опубликована в период с 25 марта по 3 апреля. Всего там больше 10 лотов (например, этот).

Би-би-си не обнаружила, чтобы ГБУ ранее проводило подобные крупные закупки дезинфицирующих средств отдельно. Би-би-си обратилась с запросом в ГБУ и ожидает ответ.

В документах не указано, какое средство будет куплено, когда именно и как его используют. Из документов неясно, будет ли оно применено только для дорог или также для других объектов коммунального хозяйства.

На сайте госзакупок указано только, что средства дезинфекции будут использованы в 2020 году.

Средства, которыми сейчас обрабатываются дороги, могли бы закуплены раньше. Эксперты не исключают, что госзакупки необходимых для борьбы с коронавирусом товаров могут быть проведены задним числом. Заместитель директора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов полагает, что в ситуации, когда средство нужно "здесь и сейчас", а на проведение тендера нужно время, госзаказчик может договориться о поставках, например, по гарантийному письму.

Шуманов отмечает, что в связи с коронавирусом правительство ввело более мягкие правила для госзакупок. Например, организациям разрешено проводить закупки без конкурса у единственного поставщика.

Кроме средств дезинфекции ГБУ планирует закупить одноразовые маски на 351 млн рублей.

Бордюры во время коронавируса

ГБУ "Автомобильные дороги" одновременно с этим планирует закупить гранитные бордюры на сумму 16 млрд рублей и уже купила бетонные бордюры за 3,2 млрд рублей, пишет "Медуза".

Тендер на 3 млрд рублей выиграла компания "Бетонный завод № 222", сообщает издание. Она входит в группу компаний "Крост", которая принадлежит Алексею Добашину. На выборах мэра Москвы он был доверенным лицом Сергея Собянина, а на выборах президента России — Владимира Путина.