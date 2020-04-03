Правообладатель иллюстрации Getty Images

По данным университета Джонса Хопкинса, число людей во всем мире, у которых обнаружен коронавирус, превысило отметку в 1 млн человек. Эпицентром пандемии стали США, где зарегистрировано больше всего заболевших, однако самая высокая смертность от Covid-19 - по-прежнему в Европе.

Эксперты уверены, что реальное число людей, заболевших Covid-19, может быть намного выше миллиона, поскольку в официальную статистику попадают только случаи, зафиксированные врачами.

Первые 100 тыс. диагнозов были поставлены в течение полутора месяцев после начала вспышки; при этом число пациентов достигло отметки в полмиллиона за 76 дней распространения инфекции по всему миру. В течение последней недели число подтвержденных случаев удвоилось и достигло 1 млн.

Согласно последним данным, сейчас в мире 1,1 млн заболевших Covid-19, почти 53 тыс. скончались, более чем 210 тыс. выздоровели.

Скачок смертности в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сейчас наибольшее количество людей с коронавирусом - в США - там зарегистрировано 243,4 тыс. диагнозов и почти 6 тыс. летальных исходов, около тысячи из них - за последний день.

Жизнь страны парализована, более 90% американцев получили рекомендации не покидать свои дома без крайней необходимости.

В четверг американские власти начали призывать жителей страны прикрывать лицо, когда они выходят на улицу, чтобы препятствовать распространению заболевания. Но это не обязательно должны быть медицинские маски.

"Давайте внесем ясность. Речь идет о том, что нужно прикрыть лицо. Это может быть шарф. Или вы можете сами сделать что-то дома. Или это может быть бандана", - сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

С аналогичными призывами выступили мэр Лос-Анджелеса и президент США Дональд Трамп. Однако координатор администрации американского президента по борьбе с коронавирусом Дебора Брикс отметила, что маски не могут заменить меры социального дистанцирования. "Мы не хотим, чтобы у людей появлялось искусственное чувство защищенности", - сказала она.

Больницы Нью-Йорка переполнены, город стал эпицентром заболевания в США: там зарегистрировано почти 50 тыс. случаев Covid-19 и 1 562 летальных исхода. В городе работают несколько полевых госпиталей. Как сообщает агентство Рейтер, нью-йоркские крематории и морги уже не справляются с нагрузкой.

74-летний американский врач и астронавт Билл Фишер, который в 1985 году совершил полет на "Шаттле", сообщил в своем "Твиттере", что в пятницу возвращается на работу в больницу, и это пугает его больше, чем космическая миссия. "Я действительно переживаю из-за завтрашней работы больше, чем в день, когда я летал на "Шаттле", - пишет Фишер. - Смертность на "Шаттле" - 1,5%, а в случае если я получу Covid-19, - 9-12%".

Врач объясняет, что в его возрастной группе показатель смертей - именно такой, хотя общая доля летальных исходов при коронавирусе составляет около 5%.

Пропустить Twitter пост , автор: @DrBillFisher I’m a full-time ER doc getting ready to work a 24 hour shift in the emergency department. I am genuinely more concerned about going to work tomorrow morning than I was the day I launched on the space shuttle. 1.5% shuttle mortality vs 9-12% if I get COVID-19. — Dr. Bill Fisher (@DrBillFisher) 1 апреля 2020 г.

Миланский крематорий закрыт

Италия - на втором месте после США по количеству заболевших, хотя смертность там намного выше. По последним данным, коронавирусом заразились 115,2 тыс. итальянцев, а умерли - почти 14 тысяч. Из-за большого количества смертей до конца месяца закрылся главный крематорий Милана - тепрь там будут кремировать тела умерших от Covid-19.

Вместе с тем, число людей, умирающих в Италии в последние дни, остается примерно одинаковым, и это дает властям надежду на то, что пик заболевания пройден.

Правообладатель иллюстрации AFP

В Испании в четверг от Covid-19 умерли 950 человек - это наибольший дневной показатель летальности в мире. Сейчас общее число заболевших в этой стране составляет около 112 тыс. человек. Испанские власти также надеются, что самая смертоносная фаза эпидемии в стране вскоре останется за спиной. Из-за коронавируса в Испании около 900 тыс. человек потеряли работу.

Россия: ограничения зависят от регионов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Московское метро опустело

В России, согласно официальной статистике, зарегистрировано 3 548 случаев заболевания и 30 умерших. При этом за последние сутки был поставлен 771 диагноз.

По всей стране введены беспрецедентные меры социальной изоляции: закрыты учебные заведения, парки, рестораны и все магазины, кроме продуктовых.

В четверг президент Владимир Путин в телевизионном обращении заявил, что из-за карантина весь апрель будет нерабочим, при этом работникам должны и дальше начислять зарплату.

Путин поручил руководителям российских регионов самостоятельно вводить ограничения на работу предприятий и организаций и останавливать работу транспорта. После этого стало известно об увольнении губернаторов сразу трех регионов. Наши корреспонденты разбирались, почему президент не стал самостоятельно устанавливать ограничительные меры и с чем связаны кадровые перестановки в составе губернаторов.

Чудотворная икона

Правообладатель иллюстрации Reuters

Патриарх Кирилл планирует объехать Москву с иконой Божьей Матери "Умиление". Глава синодального отдела по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда призвал верующих, оставаясь дома, помолиться вместе с главой РПЦ "об избавлении от вредоносного поветрия - коронавирусной инфекции - в 16:00 по Москве в пятницу". РПЦ также призвала православных готовиться к тому, что Пасхальное богослужение им придется смотреть по телевизору, и воздерживаться от обряда причастия.

Футбол на паузе

Сразу две футбольные лиги - в Англии и России - будут обсуждать свои дальнейшие действия в связи с пандемией. Из-за карантина по всему миру приостановлены все национальные и международные спортивные состязания, в этом году отменены Летние Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу и Уимблдонский теннисный турнир.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последний матч английской Премьер-лиги состоялся 9 марта

Акционеры Премьер-лиги проведут конференцию по видеосвязи, чтобы обсудить возможную дату возобновления матчей. Пока чемпионат отложен до 30 апреля, однако, как передает спортивный корреспондент Би-би-си Саймон Стоун, нет никакой надежды на то, он возобновится в этот день. По словам нашего корреспондента, может быть принято решение о переносе Премьер-лиги на май - либо на неопределенный период времени, как это уже сделали в Испании и Франции.

Клубы Российской премьер-лиги (также в режиме видеоконференции) обсудят судьбу чемпионата России, который изначально было решено приостановить до 10 апреля, однако затем РФС решил, что пауза в соревнованиях продлится до 31 мая. Как передает агентство ТАСС, Российский футбольный союз призвал клубы провести переговоры с игроками о снижении зарплаты на период карантина.

Как Трамп поднял цену нефти

Правообладатель иллюстрации Reuters

Несмотря на глобальный кризис из-за коронавируса и связанный с ним экономический спад, в четверг неожиданно подскочили на 20% мировые цены на нефть: вечером цена марки Brent достигла 29,6 доллара за баррель. Всему виной - слова президента США Дональда Трампа.

Тот в "Твиттере" рассказал о своем телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии, в котором попытался уговорить его сократить добычу нефти. Наши корреспонденты разбирались, что произошло.

Как будут работать QR-коды в Москве

Из-за карантинных мер в Москве ограничено передвижение людей. Жителям города разрешено покидать дома только в строго определенных случаях. А если они захотят отойти от дома на расстояние дальше 100 метров, им, вероятно, придется получать пропуск - специальный код для мобильного телефона.

Наши корреспонденты Петр Козлов и Светлана Рейтер разбирались, как это может работать.

Секрет успеха эстонских школ

Правообладатель иллюстрации View Pictures Image caption Эстонские школы отличаются от советских не только по внешнему виду

...И если вы хотите почитать что-то не о коронавирусе, наш корреспондент в странах Балтии Оксана Антоненко подготовила этот репортаж о том, почему школы в Эстонии вырвались на первое место в мире.

"Вас это не касается"

"Новая газета" в статье под заголовком "МИД оставил тысячи россиян без поддержки и информации за рубежом, ссылаясь на высокую загруженность" пишет о судьбе граждан России, которые не могут добраться домой во время пандемии коронавируса.

Издание подробно рассказывает о людях, которые сейчас находятся на Гоа в Индии, некоторые из них не могут купить продукты, и у них нет денег на билеты домой. По данным "Новой газеты", МИД не оказывает этим людям необходимой поддержки и не дает им нужной информации.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве газете пояснили, что "количество людей, которые звонят, в сотни, а иногда и в тысячи раз превышает количество сотрудников загранучреждений".

"Новая" пишет, что официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на вопросы о помощи россиянам за рубежом сказала: "Это вас [журналистов] не касается. Это касается людей, которым мы помогаем, это наша с ними история".

В КНДР нет Covid-19. Правда?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Guardian отмечает, что на официальных фотографиях лидер Северной Кореи не носит маску - в отличие от всех, кто его окружает.

Guardian обращает внимание на утверждения властей Северной Кореи, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19. Действительно, КНДР остается в недлинном списке стран, официально свободных от инфекции.

Однако, как пишет газета, многочисленные эксперты ставят такие утверждения под сомнение - с учетом того, что у Северной Кореи протяженная граница с Китаем, где началась вспышка. Эксперты опасаются, что КНДР может быть особенно уязвима перед Covid-19 из-за ее слабой системы здравоохранения.

Северокорейцы, сбежавшие из страны, обвиняли Пхеньян в том, что он скрывает реальные данные о заражениях. Guardian цитирует командующего американскими силами в Южной Корее генерала Роберта Абрамса, который в интервью "Голосу Америки" так оценил заявления Северной Кореи: "Я могу вам сказать с учетом всех имеющихся у нас разведданных, что это невероятные утверждения".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Век назад испанский грипп погрузил мировую экономику в кризис. Вышли из него не все

Меры социальной изоляции, введенные из-за пандемии, стали беспрецедентными в современной истории. Немало людей задается вопросом, действительно ли самым развитым государствам мира стоило ставить на паузу свою экономику ради борьбы с инфекцией?

Наш экономический обозреватель Алексей Калмыков разобрался в этом вопросе - и нашел немало параллелей нынешней ситуации c пандемией испанского гриппа в начале XX века.

Мы подготовили видеоролик, в котором с помощью простой инфографики показываем, как карантин помогает замедлить распространение вируса и почему действительно важно оставаться дома.

Media playback is unsupported on your device Почему мы должны оставаться дома? Простой ответ

Наш канал в YouTube

Дайджест готовил Евгений Каневский.