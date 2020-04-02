Коронавирус на авианосце США: уволен капитан, просивший об экстренной помощи
Военно-морские силы США уволили капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозьера, который написал в Пентагон рапорт с просьбой оказать экстренную помощь экипажу корабля в связи со вспышкой коронавируса.
Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил пресс-конференции в Вашингтоне, что капитан "поднял тревогу без причин".
- "Идеальная среда для коронавируса": как эпидемия захватывает авианосцы и подлодки
- Весенний призыв в России перенесли, но не отменили. Почему нельзя от него отказаться?
- Коронавирусная зачистка. Заключенных в США выпускают на свободу
"У меня нет таких сведений, и я не пытаюсь предположить, что он намеренно допустил утечку информации. Это появилось в "Сан-Франциско кроникл". Для нас всех это стало большой неожиданностью, и я этот документ увидел впервые в газете, - цитирует Модли Си-эн-эн. - Но могу сказать, что он послал это письмо довольно широко. И делая это, он не подумал о том, как предотвратить утечку, что, по моему мнению, было его обязанностью".
В своем рапорте Крозьер призвал немедленно эвакуировать экипаж с корабля, поскольку на нем началась вспышка Covid-19. На прошлой неделе "Теодор Рузвельт" бросил якорь на острове Гуам в Тихом океане, где находится американская военная база, после того, как у 25 членов экипажа подтвердился коронавирус.
"Мы не на войне"
По мнению капитана, на авианосце просто невозможно обеспечить должные карантинные меры, поскольку моряки живут и работают в непосредственной близости друг от друга. "Мы не на войне. Моряки не должны погибать, - написал Крозьер. - Если мы не предпримем действия сейчас, то не сможем должным образом позаботиться о нашем главном достоянии - наших моряках".
Капитан "Рузвельта" предлагал эвакуировать большую часть из 4 тыс. членов экипажа авианосца и оставить на борту лишь 40-50 человек, которые смогут поддерживать работу атомного реактора, провести дезинфекцию и обеспечить безопасность судна.
В среду ВМС США сообщили, что с борта сняты 1000 членов экипажа, и эвакуация продолжается.
В ответ на вопрос Русской службы Би-би-си о том, сколько моряков на "Рузвельте" заразились Covid-19, официальный представитель авианосца сообщила, что американский флот не раскрывает сведения о боеготовности своих подразделений и не дает подробностей об их оперативной деятельности.
"Члены команды, у которых выявлено заболевание, будут оставаться в изоляции на базе, за ними ежедневно осуществляется медицинский контроль. Ни один из моряков с подтвержденным диагнозом не госпитализирован", - говорит представитель "Рузвельта" Джули Холланд.
Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина, коронавирус обнаружен сразу на нескольких боевых кораблях по всему миру: из-за Covid-19 досрочно прекращает боевое дежурство и возвращается на базу подлодка нидерландского флота "Дольфейн". По данным источников Си-эн-эн в минобороны США, вспышка коронавируса произошла и на другом американском авианосце - корабле "Рональд Рейган".
Всего в США сейчас более 238 тыс. подтвержденных диагнозов коронавируса. Это самое большое число заболевших среди всех стран мира.