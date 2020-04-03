СМИ: ЦРУ считает, что Китай занижал данные о масштабах вспышки коронавируса
Центральное разведовательное управление США еще в начале февраля предупреждало Белый дом о том, что поступающие из Китая данные о масштабах вспышки коронавируса сильно занижены, и другим странам нельзя опираться на них, выстривая стратегию борьбы с Covid-19. Об этом американским СМИ на условиях анонимности заявили бывшие и нынешние сотрудники ЦРУ.
По данным New York Times, некоторые представители Белого дома еще в конце января начали скептически относиться к поступающей из Китая информации и попросили американские разведслужбы вплотную заняться этим вопросом.
По словам агентов ЦРУ, пожелавших остаться неназванными, через некоторое время администрации президента был направлен отчет, в котором прямо говорилось, что данные из Китая не соответствуют действительности.
Однако вплоть до прошлой недели президент США Дональд Трамп все еще предпочитал не придавать этому особого значения.
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Несколько дней назад агентство Блумберг написало, что на одном из мартовских ежедневных брифингов в Белом доме Трамп заявлял, что цифры о Covid-19, предоставляемые Китаем, возможно, несколько оптимистичны, но США и Пекин находятся в постоянном контакте, и все под контролем.
"Что касается того, точные они дают цифры или нет… Я не счетовод из Китая", - сказал Трамп.
С недавних пор в отношениях между странами наметилось потепление, и большое внимание уделялось торговому соглашению между ними. Еще недавно американский президент напомнил, что Китай готов потратить 250 миллионов долларов на американские товары, и стороны заинтересованы в том, чтобы сделка состоялась.
Однако за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в США начала ухудшаться рекордными темпами. Страна стала эпицентром пандемии с самым большим количеством подтвержденных случаев в мире - почти 250 тысяч, более 6 тысяч человек скончались.
На этом фоне, пишет Washington Post, Пекин и Вашингтон снова обрушились друг на друга с критикой.
Теперь администрация Белого дома заявляет, что получение точных данных о числе заразившихся и умерших в Китае, а также об истинной скорости распространения вируса имеет жизненно важное значение для людей во всем мире и американцев в том числе.
Усилия ЦРУ и губительная практика Китая
Однако пока разведке не удается собрать более точные данные. Кроме того, что информация из Китая не соответствовала действительности, ЦРУ делает вывод, что китайские власти и сами не представляют истинных масштабов бедствия.
По мнению агентов, чиновники из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, а также других регионов Китая намеренно занижали число заразившихся и умерших, опасаясь наказания в случае, если центр решит, что они не справляются с ситуацией.
Самое мягкое наказание, которое грозило чиновникам на местах - отстранение от должности, говорят сотрудники разведки. Авторитарный режим правления в Китае сделал практику сокрытия данных нормой во взаимоотношениях Пекина и регионов.
Но установить истинную картину начала эпидемии невозможно не только поэтому, а еще из-за того, что в первые недели не существовало единых стандартов тестирования и диагностики.
Даже набор симптомов при Covid-19 был установлен не сразу, и многие пациенты с коронавирусом в первые дни вспышки могли попасть в другие категории.
В ЦРУ полагают, что реальное число умерших в одном только Ухане (столице провинции Хубэй) может превышать 5 тысяч человек, что по меньшей мере вдвое больше официальных цифр.
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Сейчас из Китая поступают сообщения, что эпидемия в стране пошла на спад. Власти заявляют, что это произошло благодаря жестким карантинным мерам и изоляции почти 60 миллионов человек. Однако у многих снова возникают сомнения в истинности приводимых цифр.
Наример, Китай ни разу не привел статистику бессимптомных случаев или случаев с нетипичными симптомами, между тем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 25% людей, заражающихся корнавирусом, переносят болезнь именно так.
На пресс-конференции в минувшую среду советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что есть все основания считать официальную информацию из Китая неверной, хотя установить истинную картину в данный момент также невозможно.
Официальные лица США также заявили, что дезинформация из Пекина о статистике по пандемии никого не удивляет, так как официальные сообщения из этой страны часто являются ложью, пишет Washington Post.
Американская разведка в Китае
Несмотря на отсутствие официальной информации, вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что Китай стоит высоко в списке приоритетов американских спецслужб.
По некоторым косвенным данным, у ЦРУ в Китае кроме собственных агентов есть сеть информаторов, в том числе и в правительстве страны.
В частности, это стало очевидно, когда в 2017 году в распоряжение New York Times попала информация из первых рук о том, что в Китае стали исчезать агенты и информаторы разведки США.
Тогда в издание обратились четверо бывших сотрудников ЦРУ и сообщили, что в период с 2010 по 2012 гг. в Китае были убиты или отправлены за решетку около 20 информаторов, что нанесло огромный урон разведывательным операциям американцев.
Экс-сотрудники рассказали, что поток информации из аппарата китайского правительства начал иссякать в 2010 году, а в 2011 стали пропадать агенты. Эту ситуацию в ЦРУ до сих пор считают самым большим провалом последнего десятилетия.
По одной версии, китайцы взломали систему коммуникации ЦРУ и узнали фамилии агентов и информаторов на территории Китая. По другой - в 2010 году контрразведка ЦРУ внедрила в американскую сеть "крота". Возможно, верны обе эти версии.