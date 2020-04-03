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Первый из временных полевых госпиталей для лечения заразившихся коронавирусом открылся на базе выставочного центра ExCel на востоке Лондона.

Больница Найтингейл, в которой будут работать как гражданские, так и военные медики, сможет принять до 4 тыс. пациентов.

Госпиталь торжественно открыл по видеосвязи из своей шотландской резиденции принц Чарльз, у которого в марте был обнаружен коронавирус.

Правообладатель иллюстрации @ClarenceHouse Image caption Принц Чарльз назвал новую больницу "великолепным и невиданным доселе шедевром"

Похожие временные больницы планируется в ближайшее время открыть во многих городах Великобритании, включая Кардифф, Глазго, Манчестер, Харрогейт и Бристоль.

Госпиталь в выставочном центре ExCel, созданный всего за 9 дней, стал первым в серии запланированных больниц типа Найтингейл. За ним последуют больницы на базе Университета Западной Англии в Бристоле и конференц-центра в Харрогейте.

Торжественно открывая новую больницу по видеосвязи, находящийся в самоизоляции в королевской резиденции Балморал принц Чарльз высоко оценил усилия британских медиков и назвал госпиталь "великолепным и невиданным доселе шедевром".

Он наглядно продемонстрировал, как "невозможное становится возможным", добавил принц Уэльский. "В нынешние темные времена эта больница станет лучом света".

Изначально в больнице Найтингейл будет лишь 500 коек, но при необходимости там можно будет оперативно создать еще 3500 мест. Больница будет принимать пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии из других медицинских учреждений Лондона.

В госпитале будут работать сотрудники государственной системы здравоохранения (NHS), включая студентов медвузов и медучилищ, а также ранее вышедшие на пенсию врачи, медсестры и иной медицинский персонал.

На церемонии открытия присутствовали также министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, недавно переболевший коронавирусом и вышедший из самоизоляции, главная медсестра Англии Рут Мэй и главврач новой больницы профессор Чарльз Найт.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В интересах соблюдения социальной дистанции официальные лица, включая министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, выстроились на специальной разметке

Рут Мэй подчеркнула, что больница "совершенно уместно" была названа именем всемирно известной сестры милосердия времен Первой мировой Флоренс Найтингейл, которая была настоящим новатором и продвигала новые методы контроля над распространением инфекций.

Мэтт Хэнкок отметил, что строительство госпиталя стало "свидетельством работы многих великолепных людей, принимавших в этом участие", и показало "лучшее, что есть в NHS".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Принц Уэльский открывал новый госпиталь по видеосвязи из своей резиденции в Шотландии, где он остается в самоизоляции