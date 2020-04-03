В Лондоне развернут первый полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом
Первый из временных полевых госпиталей для лечения заразившихся коронавирусом открылся на базе выставочного центра ExCel на востоке Лондона.
Больница Найтингейл, в которой будут работать как гражданские, так и военные медики, сможет принять до 4 тыс. пациентов.
Госпиталь торжественно открыл по видеосвязи из своей шотландской резиденции принц Чарльз, у которого в марте был обнаружен коронавирус.
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Похожие временные больницы планируется в ближайшее время открыть во многих городах Великобритании, включая Кардифф, Глазго, Манчестер, Харрогейт и Бристоль.
Госпиталь в выставочном центре ExCel, созданный всего за 9 дней, стал первым в серии запланированных больниц типа Найтингейл. За ним последуют больницы на базе Университета Западной Англии в Бристоле и конференц-центра в Харрогейте.
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Торжественно открывая новую больницу по видеосвязи, находящийся в самоизоляции в королевской резиденции Балморал принц Чарльз высоко оценил усилия британских медиков и назвал госпиталь "великолепным и невиданным доселе шедевром".
Он наглядно продемонстрировал, как "невозможное становится возможным", добавил принц Уэльский. "В нынешние темные времена эта больница станет лучом света".
Изначально в больнице Найтингейл будет лишь 500 коек, но при необходимости там можно будет оперативно создать еще 3500 мест. Больница будет принимать пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии из других медицинских учреждений Лондона.
В госпитале будут работать сотрудники государственной системы здравоохранения (NHS), включая студентов медвузов и медучилищ, а также ранее вышедшие на пенсию врачи, медсестры и иной медицинский персонал.
На церемонии открытия присутствовали также министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, недавно переболевший коронавирусом и вышедший из самоизоляции, главная медсестра Англии Рут Мэй и главврач новой больницы профессор Чарльз Найт.
Рут Мэй подчеркнула, что больница "совершенно уместно" была названа именем всемирно известной сестры милосердия времен Первой мировой Флоренс Найтингейл, которая была настоящим новатором и продвигала новые методы контроля над распространением инфекций.
Мэтт Хэнкок отметил, что строительство госпиталя стало "свидетельством работы многих великолепных людей, принимавших в этом участие", и показало "лучшее, что есть в NHS".