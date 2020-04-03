В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. Посольство России возмущено

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В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Его отправят в хранилище, и впоследствии статуя станет частью экспозиции Музея памяти XX века, сообщил представитель совета городского района Прага-6 Ондржей Шрамек.

Он сказал, что решение о демонтаже памятника, установленного на площади Интербригады, было принято еще в сентябре 2019 года, необходимо было лишь уладить процедурные вопросы. Заранее о дате демонтажа не сообщалось. В городе сейчас введен строгий карантин из-за пандемии коронавируса.

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж высказался о сносе памятника с иронией. "У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все - на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос", - цитирует чиновника "Радио Свобода".

В сентябре 2019 года местный районный совет решил, что на месте снесенного монумента появится мемориал в честь освобождения Праги в 1945 году, хотя пока неизвестно, как он будет выглядеть.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек осудил снос памятника, сообщает ТАСС со ссылкой на "Твиттер" политика.

"В трудные времена [муниципальные власти] решили покрыть позором нашу страну. Прага убирает памятник маршалу Коневу - освободителю Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов", - цитирует Овчачека издание.

В Москве возмущены

Российское посольство в Чехии выразило возмущение демонтажом памятника.

"Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 Ондржея Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя, в том числе Праги, Освенцима и [концлагеря] Терезина", - цитирует ТАСС заявление дипмиссии.

"Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений. Снос памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны", - говорится в комментарии, поступившем в агентство.

Памятник маршалу Коневу, созданный по проекту чехословацкого скульптора Зденека Крыбуса, был установлен в чешской столице в 1980 году. В последние годы в Чехии неоднократно поднимался вопрос о демонтаже или переносе памятника. В ноябре 2017 года неизвестные облили монумент краской, нанеся на нем даты - 1956, 1961, 1968 и 2017.

После этого памятник маршалу Коневу в Праге осквернили в 2018 и в 2019 году.

Чем известен маршал Конев

Маршал Конев во время Второй мировой войны командовал 1-м Украинским фронтом, его войска участвовали в штурме Берлина и Пражской операции, итогом которой стал разгром немецкой группировки в Чехословакии.

Осенью 1956 года Конев командовал войсками, подавившими восстание в Венгрии.

В 1968 году во время Пражской весны Конев уже не занимал руководящих постов в советской армии. Однако чешские историки утверждают, что он участвовал в принятии решения о вводе войск в Чехословакию.