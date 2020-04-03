Путин: необходимо сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

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Россия считает необходимым снизить добычу нефти странами-членами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки или чуть больше, заявил российский президент Владимир Путин на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках.

По его словам, низкие цены на нефть самым негативным образом влияют на ситуацию в экономике, но сокращение добычи возможно "только по-партнерски".

По мнению Путина, причины снижения цен на нефть и объемов нефтедобычи связаны прежде всего с коронавирусом и вызванным в этой связи сокращением производства. Второй причиной он назвал действия Саудовской Аравии.

"Вторая причина обвала цен - это выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременное объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть", - сказал российский президент.

Цены на нефть пошли вниз на фоне массового распространения коронавируса, а после срыва сделки ОПЕК о сокращении добычи цены обвалились. Как сообщали СМИ, причиной срыва сделки стало нежелание Москвы дополнительно сокращать нефтедобычу. После этого Саудовская Аравия объявила о планах нарастить уровень своей нефтедобычи - поставлять на мировой рынок 12,3 млн баррелей в сутки и поддерживать этот уровень как можно дольше.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия и Саудовская Аравия смогут найти компромисс в сфере добычи нефти.

"Россия и Саудовская Аравия бьются над этим, и как каждый знает, они действительно губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии. Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (миллионов баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (миллионов баррелей)", - сказал Трамп на пресс-конференции (цитата по Интерфаксу).

"Вы же знаете, что сейчас (на рынке) гигантский переизбыток поставок, это было до вируса, но когда пришел вирус, то они (Россия и Саудовская Аравия) потеряли 35-40% мирового рынка. Так что было бы здорово и для России, и для Саудовской Аравии изыскать решение, я надеюсь, это случится вскоре. Надеюсь, они объявят что-нибудь вскоре", - добавил президент США.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Саудовской Аравии сообщала, что королевство готово ограничить свою добычу нефти уровнем ниже 9 млн баррелей в сутки при условии, что другие страны G20 тоже сократят добычу. Как заявил один из собеседников газеты, снижение может составить 6 млн баррелей в сутки. Разговоры о 10 млн баррелей и больше он назвал преувеличением.

Тем не менее после заявлений Дональда Трампа цены на нефть быстро пошли вверх. В четверг рост цен на нефть превысил 20%, а в пятницу цены на нефть марки Brent выросли еще на 9,5% до 32,78 доллара за баррель.