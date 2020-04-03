Медсестра помогла жертве аварии, не побоявшись коронавируса

Правообладатель иллюстрации Lucy Duncan Image caption Люси Данкан

Медсестра Люси Данкан помогла врезавшемуся в ее машину человеку с подозрением на коронавирус, несмотря на то, что у нее не было средств защиты, и она уже возвращалась домой после дежурства.

24-летняя Данкан работает в отделении неотложной помощи больницы города Уиган на севере Великобритании. Вечером 27 марта она возвращалась домой после уже седьмого подряд 12-часового дежурства.

Внезапно на пустой дороге в машину Данкан врезался автомобиль, за рулем которого находился пожилой мужчина. Он истекал потом, кашлял и едва дышал.

"Он открыл дверь, взял меня за руку, стал извиняться и сказал, что, возможно, болен коронавирусом", - сказала она.

У Люси не было с собой перчаток и других средств защиты - только одноразовая медицинская маска, которая, как считается, не защищает от заражения. Несмотря на это, девушка решила помочь мужчине.

Незнакомец рассказал Люси, что ему 73 года, последние 7-10 дней он не выходил из дома и почти ничего не ел, поскольку чувствовал себя неважно и самоизолировался, боясь заразить кого-то еще.

В тот вечер мужчина решил все же съездить за едой, чтобы не умереть. По его словам, у него не было друзей, а с сыном они не общались уже несколько лет.

Люси вызвала скорую и проследовала за ней до больницы на своей машине. Девушка пришла к мужчине в палату и провела с ним еще пять часов, несмотря на то, что изначально у нее были совсем другие планы на вечер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Работники скорой помощи работают по 12 часов подряд

"Этот дедушка сжимал мою руку и притягивал ее к себе. Он был так благодарен - рассказывает Данкан. - Каждый раз, когда я заходила в палату, его глаза горели. Было здорово помочь ему в такой момент".

Чтобы Люси могла вернуться домой и отдохнуть, вся ее семья экстренно переехала из их общей квартиры к родственниками и друзьям.

"Это было тяжеловато, потому что я оказалась одна. А ведь первое, что я хотела сделать в тот момент - это обнять свою семью после такой трудной ночи", - рассказывает девушка.

Чтобы как-то справиться с накатившими эмоциями, она написала пост в "Фейсбуке".

Поспав несколько часов, Люси позвонила в больницу, чтобы узнать, как дела у ее нового знакомого. Ей сообщили, что мужчина скончался вскоре после того, как она ушла. Люси расплакалась.

К этому времени у входной двери дома Люси уже стали появляться букеты цветов, коробки конфет и пакеты с едой. Ее пост разошелся по соцсети, собрав более 300 тысяч лайков и 70 тысяч комментариев.

"Я не думаю, что сделала что-то необычное, но многие сказали мне, что не смогли бы поступить так же", - говорит девушка.

Тем временем предприниматели Уигана закупили необходимые запчасти для того, чтобы починить машину Люси после аварии, с которой все и началось.

А ближайший к ее дому автосервис согласился провести все работы бесплатно и даже пригнал Люси новую машину на время ремонта.

Когда девушка вышла во двор, чтоб посмотреть на автомобиль, с другой стороны тротуара ей стали аплодировать соседи. И Люси снова расплакалась.

"Мне сегодня утром мама позвонила и сказала: "Надень обязательно красивую кофточку". А я ей ответила: "Да зачем, мам! Останусь в пижаме. Все равно взаперти сидеть". А тут такое… Как хорошо, что я послушалась маму", - сказала Люси.