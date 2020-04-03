Премьер Британии Борис Джонсон остается в самоизоляции с коронавирусом. У него до сих пор температура
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, проведший семь дней в самоизоляции из-за выявленного у него коронавируса, продолжит изоляцию, так как у него сохраняются симптомы Covid-19, в том числе повышенная температура, сообщил сам премьер в своем аккаунте в "Твиттере".
Коронавирусная инфекция у британского премьера была диагностирована 27 марта, после чего он самоизолировался. Сообщалось, что у него легкие симптомы болезни, он работал в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и проводил совещания по видеосвязи.
В четверг он ненадолго вышел на улицу (один), чтобы вместе со всей страной аплодировать работникам Национальной службы здравоохранения.
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В видеообращении, размещенном в "Твиттере" Джонсон сказал: "Хотя я чувствую себя лучше, и я уже провел неделю в изоляции, к сожалению, у меня еще остаются некоторые важные симптомы. У меня все еще есть температура. В соответствии с политикой правительства, мне необходимо оставаться в изоляции до тех пор, пока не исчезнет этот симптом. Но мы постоянно работаем над нашей программой, чтобы победить этот вирус.
Премьер-министр добавил, что в ближайшие выходные в стране ожидается хорошая погода и многие, вероятно, захотят выйти из дома. "Я призываю вас этого не делать, - воззвал Джонсон. - Пожалуйста следуйте советам властей".