Чемпионат Бельгии по футболу завершился раньше из-за коронавируса

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В Бельгии принято решение завершить чемпионат страны по футболу из-за пандемии коронавируса. Ранее по той же причине в Европе были приостановлены все крупные национальные чемпионаты, однако решение о досрочном завершении приняли пока только в Бельгии.

Чемпионом объявят футбольный клуб "Брюгге", а другие команды сохранят места, на которых они находились в момент, когда чемпионат был прерван.

До конца турнира клубам предстояло провести еще один матч, после чего должен был начаться плей-офф, который бы выявил чемпиона этого сезона.

Официально об этом будет объявлено 15 апреля. До этого срока специальная рабочая группа проработает вопрос о том, кто покинет Первый дивизион А, а кто попадет туда из Первого дивизиона В.

Клуб "Брюгге" опережает ближайшего преследователя - ФК "Гент" на 15 очков.

В официальном заявлении говорится: "Совет директоров единогласно решил, что при любом вообразимом сценарии было бы нежелательно продолжать соревнование после 30 июня".

В марте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе чемпионата Европы-2020 из-за коронавируса на лето 2021 года. Матчи должны были пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

До этого также стало известно, что из-за пандемии все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок. Также в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты.

Был приостановлен и чемпионат России по футболу. Это произошло после того, как министерство спорта рекомендовало ограничить проведение спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм.

В пятницу решится судьба нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Представители 20 выступающих в ней футбольных клубов обсудят ситуацию по видеосвязи. Все согласны, что возобновить чемпионат сразу после 30 апреля - даты, до которой он был отложен, - не удастся.

Премьер-лига может решить вернуться к обсуждению возобновления чемпионата в мае, либо последовать примеру Испании и Франции, которые приостановили свои футбольные чемпионаты на неопределенный срок.

УЕФА, Ассоциация европейских клубов и европейские лиги отправили письма футбольным ассоциациям европейских стран с просьбой не отказываться от проведения национальных чемпионатов.

Как отмечается, их досрочное завершение может привести к тому, что клубы этих стран лишатся права на участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы.