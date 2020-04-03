"Только по спецразрешениям": Россия с 4 апреля приостановит все полеты за границу

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Россия в ночь на субботу, 4 апреля, перестанет выполнять все авиарейсы для возвращения россиян, остающихся за рубежом, на родину, а также для возвращения иностранцев из России, сообщили СМИ. Эту информацию подтвердил Би-би-си источник в минтрансе.

"Приостановят все международные рейсы. Полеты будут выполняться только по спецразрешениям правительства", - сказал собеседник Би-би-си.

"Все вывозные рейсы будут отменены с субботы", - сообщил источник Интерфакса. По его словам, соответствующую телеграмму разослала Росавиация.

Информацию о полной приостановке с субботы международных рейсов агентству также подтвердил другой источник в отрасли.

О том, что Россия с полуночи 4 апреля полностью остановит все международное ависообщение, рассказали также источники "Коммерсанта" в правительстве и авиационной отрасли.

По словам собеседников издания, в аэропорту Шереметьево прямо перед вылетом остановили самолет "Аэрофлота", который должен был совершить рейс в Нью-Йорк и обратно.