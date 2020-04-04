Коронавирус и Дикий Запад: Берлин обвинил США в пиратском захвате масок

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Трамп имеет право требовать от американских фирм предоставлять необходимую продукцию оборонного предназначения

Власти Берлина обвинили США в "современном пиратстве" после того, как 200 тыс. медицинских масок, предназначавшихся для Германии, были переправлены в Америку.

По словам главы Управления внутренних дел Берлина Андреаса Гизеля, партия масок FFP2 американского производства, предназначавшаяся для полиции Берлина, была конфискована в Бангкоке и направлена обратно в США.

Американской корпорации 3M, которая производит эти маски, было запрещено экспортировать свою продукцию медицинского назначения в другие страны по закону времен войны в Корее, который применил президент Дональд Трамп.

В пятницу Трамп заявил, что по закону о производстве оборонной продукции он требует от американских компаний увеличения поставок медицинских товаров для удовлетворения нужд страны.

"Эти товары срочно необходимы нам для внутреннего потребления. И мы должны их получить", - заявил Трамп.

По его словам, американские власти получили в свое распоряжение почти 200 тыс. респираторов N95, 130 тыс. хирургических масок и 600 тыс. перчаток. При этом он не уточнил, какив образом все это попало в руки американцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Эти товары срочно необходимы нам для внутреннего потребления. И мы должны их получить"

Андреас Гизель заявил, что перехват масок, предназначавшихся Берлину, по сути является "актом современного пиратства", и призвал администрацию Трампа придерживаться правил международной торговли.

"С трансатлантическими партнерами так не поступают, - подчеркнул он, - даже во времена глобальных кризисов нельзя применять методы Дикого Запада".

Охота за масками

Созвучные Гизелю комментарии звучат и среди представителей других европейских стран, которые недовольны агрессивными закупками США.

Региональные руководители во Франции, к примеру, жалуются, что американцы перекупают у них из-под носа медицинские товары.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Компании 3M приказали прекратить экспорт респираторов N95, которые производятся в США

Глава регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекрессе сравнила битву за медицинские маски с охотой за сокровищами.

"Я нашла партию масок, но американцы, - и здесь я говорю не об американском правительстве, - так вот, американцы нас обошли, они предложили в три раза больше и к тому же были готовы заплатить деньги вперед", - жалуется французский политик.

Между тем чиновник министерства национальной безопасности США рассказал агентству Рейтер на условиях анонимности, что американские компании и правительство платят намного выше рыночной цены за медицинские товары, приобретаемые за рубежом.

Чиновник сказал, что США не остановятся до тех пор, пока "у нас не будет всего с избытком", и такие закупки за рубежом, скорее всего, продлятся до конца августа. "Мы приберем к рукам все, что сможем", -сказал чиновник МНБ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что пересматривает свои рекомендации о правилах ношения масок в общественных местах.

В настоящее время ВОЗ считает, что маски не предоставляют достаточную защиту от инфекции, которая оправдывала бы их массовое использование. Однако некоторые страны, включая США, придерживаются иной точки зрения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал всех жителей города выходить на улицы только в масках

В пятницу Трамп объявил, что отныне Центры по контролю над распространением заболевания будут рекомендовать американцам носить тканевые лицевые маски немедицинского назначения для борьбы с распространением вируса.

На сегодняшний день в США зарегистрировано 273 880 случаев заражения Covid-19, это самый высокий показатель в мире, причем с большим отрывом от других стран.

В общей сложности во всем мире коронавирусом заразилось более миллиона человек, из которых почти 60 тыс. скончались.

Серьезные гуманитарные последствия

Компания 3M, чьи маски так и не добрались до Берлина, сообщила, что администрация президента отдала ей распоряжение прекратить экспорт производимых в США респираторов N95 в Канаду и страны Латинской Америки.

Компания предупредила, что такое требование повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия и заставит другие страны ответить тем же.

3M производит около 100 млн респираторов N95 в месяц, около трети из них изготавливаются в США, остальную продукцию выпускают в других странах.

Сам президент Трамп сказал, что применил Закон о производстве оборонной продукции, чтобы "крепко ударить по 3M", но не стал вдаваться в подробности.

Этот закон, принятый в 1950-е годы, позволяет президенту заставлять компании производить товары для оборонных нужд.

В пятницу, общаясь с журналистами, премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что чинить препоны или снижать торговлю было бы ошибкой.