Правообладатель иллюстрации Eugeny Razumny/TASS Image caption "Фонбет" принимает ставки с 1994 года. У компании около 6 тысяч сотрудников в 82 регионах России

Комиссия правительства России 20 марта утвердила новый список системообразующих компаний, чье финансовое состояние в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса власти будут исследовать и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки, сообщает Интерфакс. В список из 646 предприятий вошло ООО "Ф.О.Н." - юридическое лицо букмекерской компании "Фонбет", подтвердили Би-би-си в департаменте маркетинга компании.

Компании из списка могут претендовать на господдержку - льготное кредитование, инвестиционные проекты, рефинансирование долгов.

На организации может распространяться мораторий на банкротство в ближайшие полгода - так же, как и на компании из пострадавших от пандемии отраслей. Этот пункт включен в проект постановления правительства, подготовленный минэкономразвития.

Как считает источник на рынке букмекерских компаний, "Фонбет" попала в правительственный перечень "из-за своего веса". "Они довольно крупный работодатель с самой обширной сетью пунктов приема ставок в России", - сказал источник Би-би-си.

"Вообще не знаю, что это и как попало. Просил исключить", - сказал Би-би-си один из высокопоставленных чиновников министерства финансов.

Пункты приема ставок в Москве будут закрыты до 1 мая. По данным аналитической группы "РБК Исследования рынков", лидерами отрасли, помимо "Фонбет", являются БК "Лига Ставок" и BetCity.

646 системообразующих

Список системообразующих предприятий появился во время кризиса 2008 года, когда десятки крупных компаний из-за финансового кризиса оказались одномоментно отрезаны от кредитных ресурсов, и государству пришлось задуматься об их спасении. Тогда в список включили чуть более 300 компаний, в 2015 году список сократился примерно до 200.

На фоне кризисных явлений в мировой экономике, связанных с пандемией коронавируса, правительство решило обновить список: такое поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал 10 марта, отмечает Интерфакс.

В списке системообразующих компаний в числе других оказались супермаркеты "Вкусвилл" и "Азбука вкуса", онлайн-ритейлеры Ozon и Lamoda, косметические магазины "Л'Этуаль" и "Рив Гош", а также магазины техники, рестораны и торговые центры.

Би-би-си попросила министерство финансов прокомментировать включение букмекерской конторы в правительственный список.