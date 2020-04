Умер Билл Уизерс, легенда соула и автор песни Ain't no Sunshine

Правообладатель иллюстрации GETTY

В Лос-Анджелесе на 82-м году жизни скончался соул-исполнитель и композитор Билл Уизерс, обладатель трех премий "Грэмми" и автор соул-хитов 1970-х, повлиявший на несколько поколений музыкантов.

Билл Уизерс скончался в Лос-Анджелесе от осложнений с сердцем, говорится в заявлении его близких агентству Ассошиэйтед пресс.

Смерть произошла еще в понедельник, но семья музыканта объявила о ней только сейчас.

"Мы опечалены потерей любимого и верного мужа и отца... Сердце его стремилось соединиться с миром через поэзию и музыку, он говорил с людьми открыто и объединял их друг с другом", - говорится в заявлении семьи музыканта.

Помимо легендарной Ain't no Sunshine, Уизерс сочинил такие песни как Just The Two of Us и Lean on Me.

Песни Уизерса перепевали или иначе использовали в своем творчестве множество музыкантов. Just the Two of Us перепевал Майкл Джексон и цитировал Эминем. Ain't no Sunshine включена в 500 лучших песен журнала Rolling Stone и в Зал славы премии "Грэмми".

Уизерс был музыкантом-самоучкой, он родился в семье с четырьмя детьми в 1938 году в шахтерском городке Слэб-Форк в Западной Вирджинии.

Он пришел в музыку в довольно позднем возрасте, в 29 лет, после девятилетней карьеры во флоте. В интервью он говорил, что научился играть на гитаре, практикуясь после работы.

Будущий музыкант работал в сборочных цехах нескольких авиакомпаний, включая Boeing и Douglas Aircraft.

Уизерс перестал записывать музыку в конце 1980-х годов, хотя и в 1990-е периодически ездил в турне с джазовым саксофонистом Гроувером Вашингтоном.

В 2015-м году в интервью журналу Rolling Stone он признался, что не следит за новой музыкой.