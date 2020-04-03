Умер Билл Уизерс, легенда соула и автор песни Ain't no Sunshine
В Лос-Анджелесе на 82-м году жизни скончался соул-исполнитель и композитор Билл Уизерс, обладатель трех премий "Грэмми" и автор соул-хитов 1970-х, повлиявший на несколько поколений музыкантов.
Билл Уизерс скончался в Лос-Анджелесе от осложнений с сердцем, говорится в заявлении его близких агентству Ассошиэйтед пресс.
Смерть произошла еще в понедельник, но семья музыканта объявила о ней только сейчас.
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"Мы опечалены потерей любимого и верного мужа и отца... Сердце его стремилось соединиться с миром через поэзию и музыку, он говорил с людьми открыто и объединял их друг с другом", - говорится в заявлении семьи музыканта.
Помимо легендарной Ain't no Sunshine, Уизерс сочинил такие песни как Just The Two of Us и Lean on Me.
Песни Уизерса перепевали или иначе использовали в своем творчестве множество музыкантов. Just the Two of Us перепевал Майкл Джексон и цитировал Эминем. Ain't no Sunshine включена в 500 лучших песен журнала Rolling Stone и в Зал славы премии "Грэмми".
Уизерс был музыкантом-самоучкой, он родился в семье с четырьмя детьми в 1938 году в шахтерском городке Слэб-Форк в Западной Вирджинии.
Он пришел в музыку в довольно позднем возрасте, в 29 лет, после девятилетней карьеры во флоте. В интервью он говорил, что научился играть на гитаре, практикуясь после работы.
Будущий музыкант работал в сборочных цехах нескольких авиакомпаний, включая Boeing и Douglas Aircraft.
Уизерс перестал записывать музыку в конце 1980-х годов, хотя и в 1990-е периодически ездил в турне с джазовым саксофонистом Гроувером Вашингтоном.
В 2015-м году в интервью журналу Rolling Stone он признался, что не следит за новой музыкой.