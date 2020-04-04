В Нью-Йорке застряли сотни россиян. У дипломатов нет денег, чтобы им помочь

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Как минимум 250 российских граждан лишились возможности вылететь из Нью-Йорка в Москву из-за запрета авиасообщений, введенного правительством России. Российские дипломаты сначала предложили им самостоятельно искать жилье в США, а потом все же согласились поселить в гостиницу тех, кто в итоге остался ночевать в аэропорту.

Полный запрет на авиасообщение вступил в силу с 4 апреля. Если раньше Россия принимала хотя бы самолеты, вывозившие из-за рубежа застрявших там россиян, то теперь отменены и эти рейсы. Среди них оказался и самолет Нью-Йорк - Москва, который, по данным дипломатов, должен был вывезти из США минимум 250 россиян.

Российское консульство в Нью-Йорке сообщило гражданам России, что у дипмиссии нет средств на помощь им, и предложило самостоятельно найти жилье в США.

При этом дипломаты пообещали, что расходы могут быть частично компенсированы, если люди, лишившиеся возможности вылететь из Нью-Йорка в Москву, смогут как-то заполнить соответствующие формы на портале госуслуг.

Российские информагентства сообщали, что некоторых россиян приютили живущие в Нью-Йорке соотечественники.

Уже поздним вечером в пятницу по местному времени российское посольство сообщило, что все же расселит по гостиницам тех россиян, которые так и остались в аэропорту. В посольстве отметили, что речь идет о 51 человеке. В гостиницах они смогут остаться до понедельника.

Российские граждане находятся в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке уже третий день.

"Нас заверяли, что рейс состоится"

Одна из пассажирок Юлия Яничева сообщила Русской службе Би-би-си, что о запрете на вылет большинство пассажиров узнали, уже приехав в аэропорт.

"Мы летели из самых разных городов Америки - и в "Аэрофлоте" до последнего момента нас заверяли, что рейс все же состоится", - говорит она.

По словам еще одного пассажира, Максима Орлова, утром в пятницу он получил СМС-сообщение, что рейс готов к вылету, и приехал в аэропорт, где узнал, что запланированный полет был отменен.

"До этого генконсульство России разместило почти 90 пассажиров в гостинице рядом с аэропортом, но на следующий день нам предложили выехать оттуда, так что пришлось перебираться к знакомым в Нью-Йорке", - сообщил он.

По словам Юлии Яничевой, тогда гостиницу для пассажиров оплатил "некий русскоязычный бизнесмен". Генконсульство предложило пассажирам самим оплатить автобус до гостиницы, заплатив по 15 долларов на человека.

"Такси до этой гостиницы стоило 9 долларов, так что мы предпочли взять на троих-четверых людей одну машину, а не платить за этот автобус", - утверждает Юлия.

Еще один пассажир сообщил РИА Новости, что получил сообщение об отмене рейса, который должен был вылететь в 19:20 по местному времени (02:20 ночи по Москве), примерно за пять часов до вылета - в 14:00 по местному времени.

Около 15:00 по местному времени в аэропорт к собравшимся там пассажирам приехал российский генконсул Сергей Овсянников, предложивший им самостоятельно искать жилье в Нью-Йорке.

Он также сообщил, что, заполнив соответствующую форму на едином портале госуслуг, все соотечественники смогут получить компенсацию "за жилье и питание". Как подчеркнул генконсул, для этого нужно будет подтвердить сам факт расходов, предоставив чек на оплату гостиницы.

Юлия Яничева утверждает, что сотрудники генконсульства пригрозили пассажирам вызвать полицию, если они не покинут зал вылета аэропорта. "К нам уже подходили охранники, но они с пониманием отнеслись к нашей ситуации, и не стали предпринимать никаких действий", - сказала она. Российское консульство это заявление пока не прокомментировало.

Почему отменили предыдущие рейсы

Отмену предыдущих рейсов компания "Аэрофлот" объясняла тем, что еще до полного запрета полетов власти России ввели существенные ограничения на вывоз россиян из-за рубежа.

В частности, в Шереметьево - единственный московский аэропорт, продолжающий принимать рейсы с возвращающимися из-за рубежа россиянами - разрешено доставлять не более 500 пассажиров в сутки.

Министр транспорта Евгений Дитрих объяснял, что причиной этих ограничений стала необходимость тщательной медицинской проверки россиян, возвращающихся из-за границы.

В свою очередь Росавиация сообщила, что первыми будут вывозить тех россиян, которые уехали за границу уже в этом году, а не живут там постоянно.