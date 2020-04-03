Коронавирус в мире: Трамп рекомендовал носить маски. Но сам не будет

Правообладатель иллюстрации GETTY Image caption Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге в пятницу подчеркнул, что американский центр по борьбе и контролю и профилактике заболеваний рекомендует гражданам закрывать лицо тканью.

Трамп посвятил теме масок значительную часть брифинга на тему коронавируса. Он отметил, что речь идет не о профессиональных медицинских масках, которые должны использовать только медики, а о простой ткани - или даже самодельных масках, которые можно стирать.

"Недавние исследования показали, что передача вируса от людей без сиптомов играет более серьезную роль, чем мы думали", - сказал он.

Сам Трамп подчеркнул, что носить маску не будет.

"Это добровольно. Кто-то будет это делать, кто-то нет. Я не думаю, что сам буду носить", - сказал президент США.

В Нью-Йорке, которые тяжелее других штатов поражен эпидемией, за последние сутки скончались 563 человека. Трамп подчеркнул, что этот штат несет на себе основной груз пандемии в США.

Университет Хопкинса в ночь на субботу сообщил, что число погибших от коронавируса в США уже превысило 7 тысяч человек. Заразились 273 тысячи человек, выздоровели чуть менее 10 тысяч.

Отмена карантинных ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса, привела бы к более серьезным экономическим потерям в долгосрочной перспективе, заявил в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Во Франции за сутки от вируса скончались более 600 человек, а королева Британии готовится выступить с обращением к народу.

ВОЗ и МВФ бьют тревогу

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на ежедневном брифинге в штаб-квартире организации в Женеве предупредил, что поспешная отмена карантинных мер может привести к "длительному и сильному" замедлению роста мировой экономики.

"Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии. В конечном итоге самый быстрый способ к отмене ограничений и облегчению их воздействия на экономику - это побороть вирус", - сказал Гебрейсус.

Он призвал правительства расширять программы социального обеспечения и обеспечить "полное финансирование" программ по борьбе с Covid-19.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в пятницу говорила о масштабном экономическом кризисе.

Правообладатель иллюстрации GETTY Image caption Кристалина Георгиева говорит, что такая ситуация с мировой экономикой происходит чуть ли не впервые в истории

"В истории МВФ мы никогда не видели, чтобы мировая экономика просто остановилась", - заявила она, добавив, что ситуация "гораздо хуже", чем во время финансового кризиса 2008 года.

По словам главы МВФ, к фонду за финансовой помощью обратились уже 90 стран.

Ситуация в Европе

Во Франции за последние сутки в связи с пандемией Covid-19 скончалось 588 человек. Это на 117 человек больше, чем количество скончавшихся за прошлые сутки. Всего в стране 6507 смертей, связанных с коронавирусом.

В Британии министр здравоохранения Мэтт Хэнкок на ежедневной пресс-конференции призвал британцев оставаться дома в выходные. Соблюдать принцип социального дистанцирования - "не просьба, а указание", отметил он.

Ранее в пятницу премьер-министр Британии Борис Джонсон, заразившийся вирусом и сейчас пребывающий в изоляции, разместил в "Твиттере" видео, в котором сказал, что у него все еще наблюдаются некоторые симптомы. Джонсон тоже призвал британцев остаться дома в выходные.

В воскресенье к нации обратится королева Елизавета II, сообщил Букингемский дворец. Это будет четвертое внеплановое обращение монарха за все время правления. Обычно королева записывает лишь рождественские послания.

Правообладатель иллюстрации GETTY Image caption Испания по числу погибших отстает лишь от Италии

В Испании в пятницу вновь был зафиксирован высокий показатель умерших за сутки - там скончались 932 человека. Всего в стране умерли 10935 человек. По этому показателю Испания отстает лишь от Италии.

В Германии число погибших превысило тысячу. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по количеству случаев заражения страна обогнала Китай.

В Турции в рамках карантинных мер запретили въезд автомобилей в Стамбул и другие крупные города.