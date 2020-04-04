В Подмосковье рухнул подъезд жилого дома. Один человек погиб

Правообладатель иллюстрации Twitter@WildWildMoscow Image caption Взрывом разрушены три этажа подъезда

Как сообщает МЧС России, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Орехово-Зуево взорвалась газовая колонка, в результате взрыва частично обрушился подъезд - с 5 по 3 этаж.

Четыре человека пострадали, один погиб. МЧС предполагает, что число пострадавших может возрасти, так как под завалами, возможно, остаются люди.

"Обнаружено, что пять квартир второго подъезда обрушены и пять квартир первого подъезда тоже частично обрушены. Какое количество людей находилось в этих квартирах, сейчас уточняется", - сообщила представитель МЧС РФ Жанна Терехова.

Правообладатель иллюстрации Twitter @kisnaak_v02 Image caption Как сообщают очевидцы, к счастью, из-за режима изоляции на детской площадке во дворе никого не было

Жители соседних подъездов эвакуированы. На месте взрыва продолжают работать спасатели.

Региональная прокуратура подключилась к расследованию причин происшествия.

Глава МЧС Евгений Зиничев отправился к месту взрыва, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Министр МЧС вылетел на вертолете, сообщает агентство.