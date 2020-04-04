В Подмосковье рухнул подъезд жилого дома. Один человек погиб
Как сообщает МЧС России, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Орехово-Зуево взорвалась газовая колонка, в результате взрыва частично обрушился подъезд - с 5 по 3 этаж.
Четыре человека пострадали, один погиб. МЧС предполагает, что число пострадавших может возрасти, так как под завалами, возможно, остаются люди.
"Обнаружено, что пять квартир второго подъезда обрушены и пять квартир первого подъезда тоже частично обрушены. Какое количество людей находилось в этих квартирах, сейчас уточняется", - сообщила представитель МЧС РФ Жанна Терехова.
Жители соседних подъездов эвакуированы. На месте взрыва продолжают работать спасатели.
Региональная прокуратура подключилась к расследованию причин происшествия.
Глава МЧС Евгений Зиничев отправился к месту взрыва, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.
Министр МЧС вылетел на вертолете, сообщает агентство.