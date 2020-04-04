Нападение по Франции: двое убитых. Власти подозревают террористические мотивы

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Два человека убиты и по меньшей мере еще пятеро пострадали в результате нападения в городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции, сообщили местные власти.

Мэр городка рассказал, что все они стояли в очереди у входа в магазин, когда на них напал мужчина с ножом. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Полиция арестовала подозреваемого, французские СМИ описывают его как 33-летнего мужчину из Судана.

По данным сайта France Bleu, полиции или разведывательным службам этот человек известен не был.

Его мотивы пока до конца не ясны, хотя министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, побывавший на месте преступления, заявил: "Сегодня утром человек встал на путь терроризма".

Были ли у подозреваемого сообщники, предстоит выяснить национальной контртеррористической прокуратуре, добавил министр.

Во Франции объявлен карантин в связи с эпидемией коронавируса. Люди могут выходить из дома только для покупки провизии и медикаментов или для зарядки на свежем воздухе.