Нападение по Франции: двое убитых. Власти подозревают террористические мотивы
Два человека убиты и по меньшей мере еще пятеро пострадали в результате нападения в городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции, сообщили местные власти.
Мэр городка рассказал, что все они стояли в очереди у входа в магазин, когда на них напал мужчина с ножом. Один из раненых находится в критическом состоянии.
Полиция арестовала подозреваемого, французские СМИ описывают его как 33-летнего мужчину из Судана.
По данным сайта France Bleu, полиции или разведывательным службам этот человек известен не был.
- Самоубийства и радикализация: французские полицейские на грани нервного срыва
- Суд во Франции вынес приговоры пяти женщинам. Они пытались взорвать Нотр-Дам
Его мотивы пока до конца не ясны, хотя министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, побывавший на месте преступления, заявил: "Сегодня утром человек встал на путь терроризма".
Были ли у подозреваемого сообщники, предстоит выяснить национальной контртеррористической прокуратуре, добавил министр.
Во Франции объявлен карантин в связи с эпидемией коронавируса. Люди могут выходить из дома только для покупки провизии и медикаментов или для зарядки на свежем воздухе.