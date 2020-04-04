Под Рязанью мужчина застрелил пятерых соседей из-за шума

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Житель поселка Елатьма в Рязанской области начал стрелять из ружья по соседям из-за шума в их квартире, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД. Всего погибли пять человек. Стрелявший задержан.

По данным источников агентства ТАСС, стрельба произошла в трехэтажном доме. Как уточняет источник агентства Интерфакс, 32-летний мужчина услышал шум в квартире соседей сверху, взял ружье, поднялся к ним и открыл огонь. После этого он начал стрелять по другим соседям, которые в это время входили в подъезд.

В результате погибли пять человек - четыре мужчины и одна женщина. Стрелявший попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией неподалеку от дома - при этом он уже успел избавиться от ружья. Тем не менее он не стал отрицать, что убил нескольких человек.

Как отмечает полиция, задержанный доставлен на допрос в Следственный комитет. Он психически нездоров и состоял на учете у психиатра. Источник Интерфакса утверждает, что мужчина давно конфликтовал с соседями.

Дело в отношении задержанного еще не возбуждено. Российское законодательство за убийство нескольких человек предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.