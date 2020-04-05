"Это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние". Королева Елизавета обратится к народу

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Королева Елизавета будет говорить о колоссальных изменениях в привычном укладе жизни британцев

Королева Елизавета II в воскресенье вечером в своем специальном обращении к нации подчеркнет важность самодисциплины и решимости во время пандемии коронавируса.

Она отметит ту боль утраты, те страдания и финансовые трудности, которые легли на плечи британцев в это непростое время, когда нарушен обычный ход вещей.

Королева также выразит признательность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнет ту важную роль, которую играет каждый член общества.

Ее обращение будет передано по телевидению, радио и соцсетям в 20.00 по британскому летнему времени.

Оно было записано заранее. Как ожидается, королева скажет: "Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас".

"Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние", - отмечает королева.

"Такие черты, как самодисциплина, полная достоинства и юмора выдержка и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране", - подчеркивает королева Елизавета.

Королева также выразит признательность всем британцам, которые, невзирая на хорошую погоду в эти выходные, последовали рекомендациям властей и остались дома.

Это редкое обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летний монарх находится в самоизоляции, при участии одного-единственного оператора в защитном костюме; вся съемочная группа находилась при этом в соседнем помещении.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл, решение записать подобное обращение с целью поддержать моральный дух нации было принято во время консультаций с канцелярией премьер-министра.

Правообладатель иллюстрации Kensington Palace Image caption На прошлой неделе королева провела еженедельную аудиенцию с премьер-министром по телефону

Между тем, сам Борис Джонсон, у которого диагностирован коронавирус, продолжает оставаться в самоизоляции на Даунинг-стрит, а его беременная невеста Кэрри Саймондс написала в "Твиттере", что уже неделю лежит в постели с симптомами коронавируса.

Как отметил в субботу на ежедневном брифинге по эпидемической ситуации в стране глава Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис, уже есть признаки того, что меры социального дистанцирования сокращают распространение вируса, и новые цифры дают основания говорить о фазе стабилизации.

В то же время он подчеркнул, что еще рано "снимать ногу с педали газа".

Число смертей от коронавирусной инфекции в Британии достигло в субботу 4 313, общее число людей с подтвержденным диагнозом Covid-19 - 41 903. В субботу стало известно о смерти от коронавирусной инфекции 5-летнего мальчика, имевшего хронические заболевания.

Наследник престола принц Чарльз, которому 71 год, переболел Covid-19 в легкой форме и уже вышел из самоизоляции, которую провел в Шотландии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принц Чарльз переболел коронавирусной инфекцией

В минувшую пятницу принц Чарльз по видеосвязи открыл первый полевой госпиталь Национальной службы здравоохранения в Лондоне.

Как ранее заявляла канцелярия Букингемского дворца, королева последний раз видела своего старшего сына 12 марта, когда никаких симптомов заболевания у него не было.

Анализ

Джонни Даймонд, корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи

С самого начала никто не сомневался, что королева выступит с обращением, вопрос был лишь в том, когда это случится.

Не потому, что есть какие-то правила относительно подобных экстренных обращений.

Всего их было сделано четыре, при очень разных обстоятельствах.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Королева Елизавета за время своего правления четыре раза выступала с экстренными обращениями

Елизавета Вторая выступила с обращениями по поводу начала наземной кампании в Ираке в 1991 году; смерти Дианы, принцессы Уэльской; смерти королевы-матери, а также с краткой благодарственной речью по случаю окончания празднования бриллиантового юбилея королевы.

Правительство о них не просит, как тактично поправляет дворец всех, кто предполагает подобное. Но записываются они после того, как Даунинг-стрит и Букингемский дворец договорятся об этом.

У королевы Елизаветы и ее семьи много функций: конституционная, церемониальная и развлекательная - вроде чайного приема в саду Букингемского дворца, посещения городов, поддержки благотворительных начинаний.

Цель у всего вышеперечисленного одна - объединить народ. Дать что-то общее этой невообразимо неоднородной нации.

Когда в народе царят разногласия, королева не выступает с обращением; это задача правительства и оппозиции - все обсудить и выяснить.

Во время войны в Ираке 2003 года никакого королевского обращения не было, как не было его и во время вторжения в Египет в 1956 году, во время Суэцкого кризиса.

Не выступала королева и во времена перебоев с электроэнергией и забастовок, которые прокатились по стране в 1970-е.

Призывы к единению в такие моменты могли легко быть поняты как выражение поддержки какой-то одной стороне.

Но сегодняшняя ситуация совершенно иная.

Конечно, королева не страдает от тех ограничений, с которыми вынуждены столкнуться те, кто живет в небольших домах и квартирках, кто остался без работы или вот-вот ее лишится.

Она находится в Виндзоре, где места для отдыха больше чем достаточно. Но ее сын, принц Чарльз, оказался инфицирован Covid-19.

А из правительственных документов, которые королева ежедневно получает, из газет и передач по радио и телевидению она знает о тех колоссальных трудностях, с которыми многие сейчас столкнулись.

Однако не ждите, что она окажется в роли бабушки нации: советы по мытью рук и сидению дома - это дело властей.

Она же явит собой спокойную уверенность в том, что, по ее мнению, является частью британского национального характера. И, как и в тот раз, когда она говорила о смерти своей матери, она наверняка нас всех поблагодарит.

Сплоченность - вот о чем говорят все эти выступления, именно ее олицетворяет королевская семья, и именно об этом будет воскресная речь королевы.