На месте пожара вблизи Чернобыля резко вырос уровень радиации

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Уровень радиации резко превысил норму в очаге лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Пожар тушат второй день с использованием самолетов и вертолета.

В воскресенье и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил в “Фейсбуке”, что уровень радиации в очаге пожара превысил 2,3 [микрозиверта] при положенных 0,14, то есть в 16 раз.

“Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья", - написал Фирсов (перевод агентства “Укринформ”).

В субботы Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ведет борьбу с лесными пожарами в зоне отчуждения вокруг Чернобыля - в частности, у села Владимировка Котовского лесничества.

В тушении пожара участвуют два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области остается нормальным, сообщают украинские власти.

Они отмечают, что в атмосфере превышения уровня радиации не зафиксировано и для людей, живущих за пределами 30-километровой зоны отчуждения вокруг места чернобыльской аварии, на данный момент угрозы нет.