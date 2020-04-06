Блумберг сообщает о новых разногласиях между Россией и Саудовской Аравией по нефти

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Мировые цены на нефть падают, пока Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прекратила действовать с 1 апреля этого года. Спрос на нефть начал падать еще в январе на фоне пандемии коронавируса, а после новостей о развале сделки цены на российскую Urals упали до уровня 1999 года. Меньше чем за месяц сорт подешевел с 50-ти до 13 долларов за баррель.

На последней встрече участников ОПЕК+, которая состоялась 6 марта, странам не удалось договориться о продлении действия соглашения, так как Россия отказалась сокращать добычу, а Саудовская Аравия настаивала на сокращении из-за падения спроса.

Россия и Саудовская Аравия должны были встретиться в понедельник 6 апреля в формате видеоконференции, но теперь встреча перенесена на четверг 9 апреля. Ожидается, что до тех пор цены будут оставаться волатильными.

Почему упали цены

Еще до прекращения действия соглашения саудовская госкомпания Saidi Aramco начала ценовую войну, заявив о планах увеличить поставки сразу на 25% и предоставив покупателям скидки. Российская сторона утверждала, что способна увеличить добычу примерно на 3%.

Провал переговоров спровоцировал обрушение мировых цен на нефть. На прошлой неделе цены снова поднялись после того, как президент США Дональд Трамп в твите предположил, что достижение договоренностей по сделке неизбежно.

На старте торгов в понедельник мировые индексы нефти Brent упали на 12%, но затем некоторые из них восстановились. Американская нефть West Texas Intermediate упала более чем на 10%, после чего стабилизировалась и опустилась на 3,5%.

Помимо ценовой войны и провала сделки, на цены повлияло и общее падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса.

На фоне падения нефтяных цен падал и курс рубля к доллару: в самые сложные моменты курс опускался до 81-82 рублей за доллар, но последние несколько дней он колеблется на уровне 76-78 рублей за доллар.

Привлечение Вашингтона

Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти.

По данным агентства, обе стороны хотят, чтобы к сделке присоединились США. Помимо этого, Россия и Саудовская Аравия не могут прийти к соглашению по поводу расчетов собственного сокращения добычи.

В пятницу 10 апреля, пишет Блумберг, может пройти встреча министров энергетики стран G20, на которой США попытаются привлечь к сделке по сокращению добычи. Цель этих переговоров - сократить добычу нефти на 10%.

Президент США Дональд Трамп пока не высказывался о готовности пойти на сокращение добычи нефти. В субботу на пресс-брифинге в Белом доме он заявил, что противостоит ОПЕК всю свою жизнь и охарактеризовал ее как картель или монополию. "Мне нет дела до ОПЕК", - сказал он.

Он также заявил о готовности ввести пошлины на импортируемую нефть для защиты рабочих мест в США.

Ранее он в своем твите предсказывал, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о сделке.

На совещании с главами нефтекомпаний 3 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова снизить добычу нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США.